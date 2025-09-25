Quién es el árbitro de Sao Paulo vs Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito buscará volver a semifinales de la Copa Libertadores, después de 17 años. Para eso, debe mantener la ventaja conseguida en la altura por 2 a 0. El encuentro contará con uno de los árbitros con menos experiencia en esta Copa Libertadores, pero que ya pitó antes a Sao Paulo. El venezolano Alexis Herrera es el árbitro.

Alexis Herrera de 35 años será el encargado de arbitrar el encuentro de vuelta por los cuartos de final en esta Copa Libertadores. El venezolano no ha pitado a Liga de Quito en este torneo, pero sí a Sao Paulo, lo hizo en el polémico empate 2 a 2 en Brasil contra Alianza Lima.

Herrera se ha caracterizado en esta Copa Libertadores por ser un árbitro con muchas amarillas. En todo lo que va de torneo, el central lleva ya 21 tarjetas amarillas en tan solo 5 partidos. Asimismo, ha sacado 2 rojas de manera directa en polémicas decisiones.

El antecedente de Alexis Herrera pitando a Liga de Quito

Para encontrar un partido en el que Alexis Herrera haya arbitrado a Liga de Quito hay que ir hasta 2023. Justamente, el venezolano fue el central en el partido en el que LDU eliminó a Sao Paulo en la Copa Sudamericana, un gran antecedente al que se apegan los hinchas.

Alexis Herrera pitará su primer partido de eliminación directa en esta Copa Libertadores, el árbitro venezolano pitó solo la fase de grupos y no volvió después de su polémico encuentro entre Racing vs Fortaleza, donde el central sacó hasta 6 tarjetas amarillas.

Los árbitros para el partido de Sao Paulo vs Liga de Quito

Así quedó la designación de los árbitros para el partido de Sao Paulo vs Liga de Quito:

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Asistente 1: Lubin Torrealba (VEN)

Asistente 2: Alberto Ponte (VEN)

Cuarto árbitro: Rafael Torres (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

¿A qué hora juegan Liga de Quito y Sao Paulo por Copa Libertadores y por dónde se puede ver?

El partido entre Liga de Quito y Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores comenzará desde las 17H00 de Ecuador. El encuentro se podrá ver por los diferentes canales de ESPN y también en todos los planes de Disney+.

