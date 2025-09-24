El escándalo de las apuestas ilegales y extorsiones en el fútbol ecuatoriano sigue dando de qué hablar. El Nacional, que tiene a dos jugadores en el centro de la polémica, como David Cabezas y Anthony Bedoya, podría recibir una sanción similar a la que tuvo Libertad en 2023/2024.

Aunque todavía se estaría investigando y se espera comunicados oficiales de la LigaPro y El Nacional, el equipo militar podría verse expuesto a un castigo similar al que recibió Libertad hace un par de años. En ese entonces, el equipo lojano fue sancionado por tener a dos jugadores involucrados en amaño de partidos.

En 2023, LigaPro abrió una investigación para determinar la gravedad de la denuncia de apuestas ilegales y amaños de partidos en Libertad. Se sancionó a un jugador por dos años y al club se le quitaron 4 puntos para el 2024, aplicando el Código Disciplinario de la FIFA y de la FEF por el principio de responsabilidad objetiva.

Pese a todos los rumores, no hay una crónica oficial de los hechos o se confirma alguna investigación. No obstante, si se llega a comprobar que los jugadores nombrados u otros sí estuvieron vinculados a las apuestas deportivas, podría el club El Nacional recibir una importante sanción para la siguiente temporada.

David Cabezas incluso pidió su salida del club por presuntas extorsiones. (Foto: Imago)

Cuando sucedió el escándalo de Libertad, desde LigaPro se advirtió que esa sanción para el club tendría que ser un mensaje para el resto de equipos, sin embargo, esto parece no tuvo el efecto esperado. Las autoridades emitirían un comunicado en las próximas horas.

¿Qué es la responsabilidad objetiva con la que pueden sancionar a El Nacional?

El artículo 8 del Código Disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol establece que:

“Las Asociaciones Provinciales de Fútbol y los clubes podrán ser responsables del

comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, público asistente,

aficionados, así como de cualquier otra persona que ejerza o pudiera ejercer en su nombre cualquier función con ocasión de los preparativos, organización o de la celebración de un partido de fútbol, sea de carácter oficial o amistoso. Se sancionarán también las infracciones cometidas tanto intencionalmente como por negligencia”

Por esto podría ser sancionado El Nacional después de una investigación tras este nuevo escándalo en el fútbol ecuatoriano.

¿Pueden descender a El Nacional?

La sanción para El Nacional podría ir desde la deducción de puntos, como pasó con Libertad, hasta un eventual descenso, no obstante, se ve como improbable que ese sea el desenlace de este caso.

