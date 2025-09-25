La Inteligencia Artificial predice qué equipo pasa entre Sao Paulo y Liga de Quito

Liga de Quito venció 2 a 0 a Sao Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el resultado no termina de ser de total confianza para avanzar a semifinales, ya que la vuelta se juega en Brasil, donde el ‘Tricolor’ es muy fuerte.

En esta edición de la Copa Libertadores, Sao Paulo no ha podido ganar como local por más de 2 goles de diferencia, es más, su mejor resultado es de 2 a 0 como visitante. Mientras que LDU solo perdió un partido 2 a 0 en esta Copa, y fue contra Flamengo.

¿Qué equipo clasificará según la Inteligencia Artificial?

Con estos antecedentes, le preguntamos a la IA de Gemini qué equipo clasificará a las semifinales de la Copa Libertadores y esta fue su respuesta:

Dada la urgencia y el potencial ofensivo de São Paulo en casa, y el hecho de que LDU podría anotar aprovechando los espacios, un resultado con goles de ambos lados es muy probable. Podría esperarse una victoria de São Paulo, pero con goles en contra o por una diferencia insuficiente para clasificar directamente, como un 2-1 o 3-1, que forzaría penales (si fuera 2-0 en la ida).

Predicción de Clasificación:

LDU Quito tiene la ventaja más sólida para avanzar a la semifinal. La remontada de 2 goles es históricamente muy difícil en estas instancias.

Para la IA, Liga de Quito tiene grandes chances de clasificar a semifinales por lo hecho en la ida. Cuando ambos equipos se enfrentaron por esta instancia, pero en Copa Sudamericana 2023, LDU ganó en casa 2 a 1, pero perdió en Brasil 1 a 0 y terminó clasificando en penales.

¿A qué hora juegan Liga de Quito y Sao Paulo por Copa Libertadores y por dónde se puede ver?

El partido entre Liga de Quito y Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores comenzará desde las 17H00 de Ecuador. El encuentro se podrá ver por los diferentes canales de ESPN y también en todos los planes de Disney+.

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Ecuador, el descuento es de $3.99 para el plan standard y de $7.99 para el plan premium.

