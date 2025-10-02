Es tendencia:
¿Quién te conoce Lamine Yamal? La jugada de crack de Moisés Caicedo en Champions League

Moisés Caicedo fue una de las figuras del Chelsea en el debut en Champions League no solo por su rol defensivo si no por jugadas de crack.

Por Gustavo Dávila

A lo Lamine Yamal: La jugada de crack de Moisés Caicedo en Champions League
Moisés Caicedo fue uno de los puntos altos del debut del Chelsea en la Champions League y ahora el club inglés en sus redes sociales compartió un video del ecuatoriano. A lo Luka Modric o Lamine Yamal, el ‘tricolor’ se mandó una asistencia a tres dedos.

En el video se ve como Caicedo toma pausa para ver a un compañero habilitado y el ‘tricolor’ sacó un pase entre líneas con el exterior para que Buonanotte genere peligro en el área del equipo portugués. Los hinchas del Chelsea destacaron la calidad técnica del ecuatoriano.

Chelsea sigue negociando su renovación con Moisés Caicedo, en medio de esto se conoce que el Real Madrid lo quiere contratar a él y a Enzo Fernández. Su contrato es hasta el 2031 y quieren cinco años más,

En la Premier League el Chelsea no ha arrancado de gran forma y hay rumores ya de que el DT Enzo Maresca será reemplazado y ya hay varios candidatos al puesto.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En esta temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 6 partidos entre la Premier League y la Champions. El volante ecuatoriano lleva ya 2 goles en más de 500 minutos que ha jugado. El tricolor venía siendo titular en todos los partidos y ya estaba presentando molestias físicas.

El valor de mercado de Enzo Fernández y Moisés Caicedo

De acuerdo a la información de Transfermark, Moisés Caicedo sería más caro que Enzo Fernández. El jugador argentino, campeón del mundo, tiene un costo de 75 millones de euros, mientras que el jugador ecuatoriano tiene un costo de 90 millones. Ambos jugadores tienen contrato hasta pasado 2030.

