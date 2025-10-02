A William Pacho lo quiere el Real Madrid revelan la FORTUNA que le pagarían

William Pacho demostró ser uno de los mejores centrales del mundo otra vez, el ecuatoriano paró al FC Barcelona y vuelve a sonar para el Real Madrid. Los gigantes de España lo quieren y ya hay detalles de la fortuna que están dispuestos a pagar al seleccionado ecuatoriano.

Real Madrid pagaría cerca de 65 millones de euros por el ecuatoriano para que el PSG lo deje ir, esto con la desventaja de que el contrato del seleccionado ecuatoriano recién acaba en el 2029. En tema salarial, Pacho pasaría a ganar cerca de 7 millones de euros al año.

Actualmente, Pacho gana 4.5 millones en el PSG siendo una cifra baja considerando el nivel que mostró el ecuatoriano en la histórica temporada pasada. Pacho lleva ganado seis títulos con el club francés, cuatro títulos domésticos y la Champions y Supercopa de Europa.

Es poco probable que el PSG venda a William Pacho al Real Madrid luego de los desacuerdos que hubo por el traspaso de Mbappé. El ecuatoriano tendría que presionar para salir.

ver también Chelsea sorprende a todos y ficha a otro crack ecuatoriano

William Pacho arrancó el año siendo campeón de la Supercopa de Europa.

ver también ¡Bombazo Mundial! Gigante de Europa quiere sacar a Moisés Caicedo del Chelsea

En lo deportivo, William Pacho esperaría hasta después del Mundial 2026 para un cambio de equipo ya que quiere llegar con rodaje al torneo y sabe que en el PSG será titular fijo.

Publicidad

Publicidad

ver también Uno de los campeones: Segundo Castillo volvería a dirigir en LigaPro

¿Hasta cuándo tiene contrato William Pacho con el PSG?

William Pacho firmó contrato con el PSG hasta el 2029, con un vínculo de 5 años. El jugador costó 40 millones de euros tras dos temporadas destacadas en el Frankfurt de Alemania.

ver también En Barcelona lo critican y ahora lo ponen en Liga de Quito para el 2026

Los números de William Pacho en esta temporada

En toda la temporada con el Paris Saint Germain, William Pacho jugó un total de 62 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano sumó más de 4.500 minutos en cancha y ahora finalmente está de “vacaciones” para la siguiente temporada