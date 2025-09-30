¿Reemplazo de Duró? Revelan que Emelec contactó a otro entrenador

Emelec tendrá que pelear clasificar a Copa Sudamericana, esto pese a tener uno de los presupuestos más altos del campeonato. Muchos apuntan a que un DT de jerarquía hubiera servido para llegar más lejos, en medio de esto confirman que contactó a otro estratega.

Juan Carlos León fue contactado por Emelec para que asuma el proyecto deportivo antes de la llegada de Guillermo Duró. El DT ecuatoriano rechazó salir de Libertad de Loja.

La información la dio el directivo Marlon Granda, del club lojano, señalando que el club azul y El Nacional quisieron a Pechón. “Debo terminar el proyecto que empezamos”, dijo León a Granda para exponer los motivos del rechazo a los dos grandes de LigaPro.

Los hinchas de Barcelona y Emelec en redes sociales pidieron la llegada de León por encima de Rescalvo y Duró. El DT ecuatoriano con uno de los planteles menos costosos se metió el hexagonal final.

Juan Carlos León – Libertad de Loja.

El sueldo de Guillermo Duró en Emelec

Como entrenador de Emelec, Guillermo Duró estaría ganando un salario superior a los 10 mil dólares. Aunque la cifra no se revela con exactitud, el DT estaría con este salario los próximos 6 meses y luego se decidirá si sigue al frente del ‘Bombillo’ o termina su ciclo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rescalvo con Barcelona SC?

Ismael Rescalvo tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. Sin embargo, el entrenador no renunciaría a su cargo, y la cuota de rescisión sería muy elevada. De ahí que, no se vea al despido como una salida a corto plazo.