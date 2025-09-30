Inter Miami pierde la paciencia y aquí mandaría a Allen Obando

Se fue como una de las promesas del fútbol ecuatoriano, sin embargo Allen Obando no ha logrado afianzarse en el Inter Miami y ahora el club toma decisiones. El delantero ecuatoriano ex Barcelona cambiará de equipo nuevamente en el exterior.

Según el portal Inter Heron, especializado en información del club de la MLS, Inter Miami no renovará el préstamo de Obando. Sus constantes lesiones musculares son el motivo para la salida del ‘tricolor’.

Ha jugado 181 minutos en 7 partidos y solo ha marcado un gol, y en la mayor parte de su estancia no ha formado parte de los entrenamientos del primer equipo. El préstamo no será renovado y ahora el Grupo Atlético de Madrid tendrá que encontrarle nuevo equipo.

El grupo del gigante de España lo compró a Barcelona en febrero por una cifra cercana a los 2 millones de dólares, y si el Inter Miami no lo renueva, ahora tendrán que encontrarle nuevo equipo.

En LigaPro hubo sondeos de otros equipos para una cesión, garantizándole minutos pero pesó más el deseo de las partes de que salga al fútbol del extranjero. El canterano de Barcelona corre por detrás de Luis Suárez y Tadeo Allende para Mascherano.

Lo que recibió Barcelona por la venta de Allen Obando

Según detalla el informe oficial de Barcelona SC para los socios, Allen Obando fue vendido por 2.6 millones de dólares por el 80% de su pase. Los amarillos se quedaron con un porcentaje en caso de una futura venta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Allen Obando en el Inter Miami?

Allen Obando tiene contrato con el Inter Miami hasta finales de la temporada 2025. Después de esto, el jugador será nuevamente propiedad del grupo Atlético de Madrid el cual decidirá a donde vender al jugador ecuatoriano o si lo deja en uno de sus equipos.