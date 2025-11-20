Arsenal identifica a este jugador como el ‘Dembélé ecuatoriano’ y lo quiere fichar ya

Hace pocos días se reveló que Arsenal se interesó en dos jugadores de Independiente del Valle para ficharlos en un futuro. Ahora el club de la Premier League ya tiene identificado al que sería su objetivo prioritario y al que han denominado el ‘Dembélé’ ecuatoriano.

El jugador que más interesaría a Arsenal es Edwin Quintero de 16 años. El joven futbolista de Independiente del Valle hizo una gran presentación con las formativas de la Selección de Ecuador, y estaría manteniendo conversaciones activas con los ‘Gunners’, de acuerdo a los informes de Thomas.

Arsenal se quiere unir a la tendencia de diferentes equipos que apuestan por el joven talento ecuatoriano, uno de ellos su máximo rival en Premier League, Chelsea, que hace pocas semanas se hizo con la contratación de Deinner Ordóñez, joven central. En este caso, Edwin es extremo y tiene muy buenas variantes, de esas que gustan en la Premier League.

Otro jugador de las formativas de Independiente del Valle que se metió en planes de los ‘Gunners’ es justamente el hermano de Edwin Quintero, Holger. Los de Arteta podrían realizar un movimiento similar al de Chelsea y comprarlos a ambos para tenerlos en 2028.

Edwin Quintero interesa y mucho a Arsenal. (Foto: El Diario)

En esta temporada apenas se dio el primer debut de un ecuatoriano con la camiseta de Arsenal, y fue el de Piero Hincapié, también de paso por la cantera Independiente del Valle. Ahora podrían fichar a dos jugadores más, que todavía no han debutado ni en primera.

Los millones que pediría IDV a Arsenal

En caso de que IDV y Arsenal alcancen un acuerdo se espera que la venta por ambos o uno de los dos jóvenes jugadores supere los 10 millones. Por Deinner Ordóñez, IDV terminó ganando más de 15 millones de euros. Las próximas semanas podrían ser claves.

