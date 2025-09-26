Es tendencia:
¿Sanciona CONMEBOL a Liga de Quito por el polémico post en redes sociales?

Liga de Quito colgó un post en redes sociales que generó indignación en Nacional y Peñarol y ahora se conoce si puede haber sanción CONMEBOL.

¿Saldrá caro? La posible sanción CONMEBOL a Liga de Quito por el polémico post en redes sociales. Foto: Getty

La polémica entre Liga de Quito y Nacional y Peñarol de Uruguay ya es tendencia en Sudamérica y ante lo sucedido y el airoso reclamo, los hinchas de Liga se preguntan sobre las posibles consecuencias. Según varios marcos legales, CONMEBOL podría tomar sanciones contra los ‘albos’.

El Código Disciplinario CONMEBOL en sus versiones actualizadas señalan que los mensajes en redes sociales y el resto de medios masivos también deben cumplir con las normativas. El artículo 17 señala que mensajes de odio o que fomenten la violencia podrían tener como sanción una multa de 100 mil dólares y hasta cinco partidos sin público de locales, así mismo el Manual de Clubes señala sobre mal uso de redes sociales.

Justamente el comunicado de Peñarol y Nacional acusa la publicación de Liga de Quito a “incitar la violencia y hechos lamentables en la historia del fútbol uruguayo”. Liga de Quito ya respondió oficialmente a través de sus redes sociales aclarando que no es el caso.

Fuera de la obviedad que los clubes reconocen el posteo y el arte se hizo viral, la CONMEBOL no ha emitido ningún pronunciamiento y es poco probable que actúe de oficio para sancionar a Liga.

Comunicado Liga de Quito, respondiendo a Nacional y Peñarol.

El mensaje que generó la polémica y reclamo de Nacional contra Liga de Quito

El arte fue borrado de las redes sociales de Liga de Quito horas después.

Liga de Quito – arte.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se jugarán el 22 y 29 de octubre, por el momento están Liga de Quito, Racing, Palmeiras, Flamengo clasificados.

