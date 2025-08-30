Se filtra el verdadero motivo para que convocar a Xavier Arreaga a Ecuador

Xavier Arreaga es uno de los nombres más sorprendentes en la reciente convocatoria de Ecuador. El central no está teniendo una gran temporada en Barcelona SC, sin embargo, esto no ha intervenido para que sea citado por la Selección de Ecuador.

Sebastián Beccacece decidió llamar al central, de acuerdo a diferentes informaciones de comunicadores, por su influencia en el vestuario de la Selección de Ecuador. El jugador de Barcelona SC se ha ganado un rol de líder positivo a la interna del equipo nacional.

Y es que aunque es un fijo en la Selección de Ecuador con Beccacece como DT, el central no ha jugado con ‘La Tri’. De hecho, suele ser uno de los primeros descartes a la hora de armar el once y los descartados previo a cada partido en Eliminatorias.

Aunque represente un liderazgo positivo a la interna, a la hinchada no deja de molestar la convocatoria de Xavier Arreaga. Varios aficionados consideran que se está “perdiendo” un cupo, cuando se puede citar a otros jugadores que vienen jugando con regularidad.

Arreaga es regular en Barcelona SC y tiene varios minutos en esta temporada, sin embargo, esto no ha sido garantía para el ‘Ídolo’ y el club también ha sumado muy malos resultados con el central en cancha. También es evidente que su mejor momento ya pasó.

Los números de Xavier Arreaga en esta temporada

A lo largo de toda esta temporada con Barcelona SC, Xavier Arreaga ha jugado un total de 27 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 1 gol. Lleva en cancha más de 2.300 minutos, sin embargo, esto no alcanza para que tenga minutos con ‘La Tri’.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador por las Eliminatorias?

La Selección de Ecuador jugará contra Paraguay el jueves 4 de septiembre y contra Argentina el próximo martes 9 de septiembre. Estos encuentros serán los finales de ‘La Tri’ en una clasificatoria donde ya cerró su pase al mundial de 2026, siendo el quinto mundial de su historia.

