Seleccion Ecuador

La Selección de Ecuador revela su lista de convocados para las Eliminatorias con 30 jugadores

Ecuador confirmó su lista de convocados con varias sorpresas para enfrentar a Paraguay y Argentina por las Eliminatorias.

Por Jose Cedeño Mendoza

La lista de Ecuador para enfrentar a Paraguay y Argentina
La lista de Ecuador para enfrentar a Paraguay y Argentina

La Selección de Ecuador confirmó su lista de convocados para jugar en la última doble jornada de Eliminatorias antes Paraguay y Argentina. ‘La Tri’ buscará cerrar esta doble jornada en el segundo lugar la tabla de posiciones y sumar puntos para el ranking FIFA.

Aunque se demoró más de lo esperado, Sebastián Beccacece finalmente confirmó la última lista de convocados para jugar en el cierre de las Eliminatorias. El equipo nacional hará base en Argentina, para jugar estos dos partidos y no en Ecuador, como suele ser un habitual.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

  • Hernán Galíndez
  • Gonzalo Valle
  • Moisés Ramírez
  • David Cabezas

Defensas:

  • Piero Hincapié
  • William Pacho
  • Joel Ordóñez
  • Pervis Estupiñán
  • Ángelo Preciado
  • Cristhian Ramírez
  • Xavier Arreaga
  • Félix Torres

Mediocampistas:

  • Moisés Caicedo
  • Alan Franco
  • Kendry Páez
  • Pedro Vite
  • Nilson Angulo
  • Gonzalo Plata
  • John Yeboah
  • Alan Minda
  • Patrick Mercado
  • Jordy Alcívar
  • Bryan Ramírez
  • Darwin Guagua
  • Denil Castillo
  • Yaimar Medina

Delanteros:

  • Enner Valencia
  • Kevin Rodríguez
  • Leonardo Campana
  • John Mercado
Ecuador primero comenzará esta doble fecha de Eliminatorias contra la Selección de Paraguay en Asunción, donde el equipo de Gustavo Alfaro ya puede sentenciar su pase al mundial. Mientras que cerrará, todo este proceso contra Argentina.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas:

