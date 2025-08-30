La Selección de Ecuador confirmó su lista de convocados para jugar en la última doble jornada de Eliminatorias antes Paraguay y Argentina. ‘La Tri’ buscará cerrar esta doble jornada en el segundo lugar la tabla de posiciones y sumar puntos para el ranking FIFA.

Aunque se demoró más de lo esperado, Sebastián Beccacece finalmente confirmó la última lista de convocados para jugar en el cierre de las Eliminatorias. El equipo nacional hará base en Argentina, para jugar estos dos partidos y no en Ecuador, como suele ser un habitual.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

David Cabezas

Defensas:

Piero Hincapié

William Pacho

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Ángelo Preciado

Cristhian Ramírez

Xavier Arreaga

Félix Torres

Mediocampistas:

Moisés Caicedo

Alan Franco

Kendry Páez

Pedro Vite

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Patrick Mercado

Jordy Alcívar

Bryan Ramírez

Darwin Guagua

Denil Castillo

Yaimar Medina

Delanteros:

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Leonardo Campana

John Mercado

Publicidad

Publicidad

ver también La verdadera fortuna que Independiente del Valle ganará por Piero Hincapié

Ecuador primero comenzará esta doble fecha de Eliminatorias contra la Selección de Paraguay en Asunción, donde el equipo de Gustavo Alfaro ya puede sentenciar su pase al mundial. Mientras que cerrará, todo este proceso contra Argentina.

ver también Jeremy Sarmiento es nuevo jugador del Cremonese, pero Brighton le seguirá pagando esta fortuna

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas:

Publicidad

Publicidad