“¿Le deben un favor?”: La hinchada de Ecuador explota por la convocatoria de este jugador

Este sábado 30 de agosto se reveló la lista de convocados de la Selección de Ecuador para jugar la doble fecha de Eliminatorias contra Paraguay y Argentina. Esta lista terminó causando enojo en la hincha tricolor por varios nombres puntuales, pero hay uno que se llevó todas las reacciones.

Los hinchas de la Selección de Ecuador hicieron tendencia en redes sociales a Moisés Ramírez. El ex arquero de Independiente del Valle apenas está jugando en Europa, pero ya fue convocado, pese a que viene de todo un semestre de irregularidad y suplencia.

Esto no gusto a los hinchas que dejaron los siguientes comentarios: “En vez darle la oportunidad a otro arquero llevan al tronco de Moisés Ramírez“. “No sé cuál es la obsesión de la Selección con Moisés Ramirez y su convocatoria, no sé si es que le debe un favor o algo, porque no tiene otra explicación“. “Por favor que ya lo vendan a algún equipo a Moisés Ramírez para que deje de ser convocado”, escribieron los hinchas.

No es la primera vez que se discute el llamado de Moisés Ramírez, y es que ahora incluso pareciera que su inclusión hace que haya 4 arqueros en una nómina donde habitualmente son 3. Los otros porteros citados sí vienen jugando en sus equipos para ir a la Selección de Ecuador.

Los convocados de Ecuador. (Captura de pantalla)

En esta temporada, Moisés Ramírez también se despidió de Independiente del Valle. El portero ecuatoriano decidió salir cedido a Europa para llegar a el AE Kifisias de Grecia. En Europa, el portero apenas ha jugado 1 partido oficial, pero ya fue citado.

¿Cómo le fue a Moisés Ramírez en su primer partido en Europa?

En su debut en la SuperLiga de Grecia, Moisés Ramírez recibió 3 goles y su equipo acabó perdiendo 3 a 2. El ecuatoriano ha comenzado como titular en lo que se ve como su última “gran oportunidad” para demostrar que es uno de los arqueros del futuro de Ecuador.

Los comentarios contra Moisés Ramírez en X

Moisés Ramírez es la tendencia número 1 en Ecuador y estos fueron algunos de los comentarios contra él:

Los comentarios de los hinchas en redes sociales.

