El empate entre Ecuador y México dejó otra vez varias imágenes y postales, una de ellas sería totalmente negativa para la armonía de la ‘Tri’. Uno de los jugadores del combinado nacional explotó contra Sebastián Beccacece en pleno partido.

El periodista Christian Martinoli dio a conocer que, tras ser sustituido a los 28′ minutos del primer tiempo, Ángelo Preciado increpó con mucha fuerza al DT de Ecuador. El comunicador menciona que varios miembros del cuerpo técnico tuvieron que intervenir para que no pase a mayores.

Por segundo amistoso consecutivo, Preciado fue de los más criticados del combinado nacional, sin embargo no toda la culpa recae en él. Medios analizan que Beccacece lo pone en una posición en la cuál no se siente cómodo.

Lo llamativo, y también criticado, es que Beccacece opta por poner a Alan Franco en el puesto de Preciado, siendo que Franco es un volante central. Ecuador lució muy mal en el empate contra México.

Angelo Preciado vs. México.

Ecuador necesitaba ganar contra México para seguir en carrera para meterse en el bombo 2 del Mundial. Recibió una ayuda de UEFA con victorias de Rumania y Noruega pero no pudo ganar, y como mala noticia Corea del Sur venció a Paraguay.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.