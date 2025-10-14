Es tendencia:
Moisés Caicedo cambió de representante y ahora lo ponen en este gigante de Europa

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo cambió de representantes pero aún así tendría chances de dejar el Chelsea de Inglaterra.

Por Gustavo Dávila

En un comunicado que fue publicado y borrado varias veces, Moisés Caicedo anunció en sus redes sociales el cambio de representante, así como la salida de las dos agencias que lo manejaban. En medio de esto, vuelven a haber novedades de su futuro.

Muchos aseguran que este cambio de representantes podría significar que aumenten las posibilidades de una salida. El único club que podría fichar al ecuatoriano es el Real Madrid.

El ex Brighton está feliz en el Chelsea y cumplirá su contrato, al menos hasta el 2031. Luego de eso, la preferencia del jugador sería irse a los gigantes de España, el club de sus sueños.

El PSG también lo estuvo siguiendo pero el precio de más de 200 millones de euros harían imposible que el club francés lo compre. En Londres siguen intentando renovarlo hasta el 2036.

Actualmente gana 7 millones de dólares al año y con la renovación pasaría los 10 millones. Su transferencia se dio hace dos temporadas por 135 millones de euros y ya lleva dos trofeos.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de transfermark. Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.

Gustavo Dávila
