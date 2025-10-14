Barcelona quiere a un DT campeón con Indendependiente del Valle

La continuidad de Ismael Rescalvo en Barcelona no está asegurada más allá de diciembre, pese a tener contrato. El club esperará a una mejora de rendimiento en el hexagonal tras los resultados irregulares.

Medios guayaquileños como Radio Diblu y RCD Deportes aseguran que uno de los candidatos que querrá la directiva es Martín Anselmi. El entrenador campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle se encuentra sin club.

Pese a la insistencia de rumores de la prensa, Anselmi solo está dispuesto a seguir en mercados más competitivos como México. De hecho está esperando la llamada de uno de los grandes de la Liga MX.

En lo económico, la llegada del DT argentino es inviable, con un salario mayor a los 2 millones de dólares al año. Y como tercer punto, Anselmi está identificado con IDV y es poco probalbe que asuma a otro grande de Ecuador.

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ya ha dirigido un total de 11 partidos. Ganando 5 encuentros, empatando 3 y terminó perdiendo 3. Asumió como DT a 1 punto de Independiente del Valle, y ahora ya está a 12 del equipo ‘Rayado’ que le ganó la temporada regular.

El sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Barcelona SC le paga a Ismael Rescalvo un salario mensual de entre 20 y 30 mil dólares. Siendo uno de los entrenadores mejores pagados de todo el fútbol ecuatoriano. Al entrenador español le hicieron un contrato hasta finales de la temporada 2026 y esto eleva cualquier rescisión de contrato, que no quiere pagar el ‘Ídolo’.