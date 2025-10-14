Emmanuel Martínez daría la sorpresa y volvería a LigaPro

Fue figura de la LigaPro durante tres años seguidos sin embargo ahora Emmanuel Martínez no la pasa bien en Brasil. Ante la falta de minutos, lo ponen de vuelta en el fútbol ecuatoriano.

El extremo argentino sería una de las alternativas que maneja Liga de Quito como refuerzo. Los ‘albos’ quieren reforzar la banda con un jugador de nivel y el argentino es el elegido.

Actualmente juega en el Fortaleza de Brasil, antes estuvo en América Mineiro y su pase no costaría menos de 3 millones de dólares. Esta cifra obligaría al club ‘albo’ a una cesión con opción de compra luego.

Emmanuel Martínez llegó al fútbol ecuatoriano de la mano del Deportivo Cuenca y tras un 2019 destacado, fichó por Barcelona en el 2020, dónde fue campeón. Ya en el 2022 se fue al América Mineiro.

ver también Definido el primer ascendido y el primer descendido de la LigaPro 2025

Emanuel Martínez – Fortaleza

ver también Sin jugar contra México: ¡Ecuador se metió en el bombo 2 del Mundial!

En Fortaleza, Martínez lleva 2 goles y 5 asistencias en 57 partidos, cifras distintas a los 7 goles y 12 asistencias que hizo en sus mejores 41 partidos con el Deportivo Cuenca.

Publicidad

Publicidad

ver también Miller Bolaños ascendió con Guayaquil City y confirman dónde jugará en el 2026

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.