Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

¡Los rechaza! Tiene contrato con Barcelona pero declaró no querer volver al club

Barcelona SC tiene por contrato el regreso de un jugador en el 2026 sin embargo declaró publicamente no quierer regresar.

Por Gustavo Dávila

¡Los rechaza! Tiene contrato con Barcelona pero declaró no querer volver al club
¡Los rechaza! Tiene contrato con Barcelona pero declaró no querer volver al club

Barcelona SC empieza a analizar movimientos de su plantilla para la siguiente temporada, y uno de los regresos que tendría sería el volante venezolano Eduard Bello. Los hinchas lo ven como buena alternativa para el once, sin embargo el jugador opina distinto.

En charlas con medios chilenos, Bello confesó que le gustaría seguir en Universidad Católica, rechazando entre sus proferencias un retorno a la LigaPro. Como bien lo reconoció el ex seleccionado de Venezuela, “no depende” de él, sino de que el club ejecute la opción de compra.

Si U. Católica de Chile lo compra, Barcelona ingresará 1.1 millón de dólares, cifra que no le viene nada mal al club. En caso de que vuelva, dependerá de Ismael Rescalvo si lo tiene o no en planes.

Este año, Bello ha jugado 24 partidos con el club chileno, anotando 5 goles y dando 1 asistencia. En Barcelona disputó 15 partidos, anotó 2 tantos y dio 1 pase gol.

Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

ver también

Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

Eduard Bello - Venezuela vs. Argentina

Eduard Bello – Venezuela vs. Argentina

¿Ahora sí a Emelec? Revelan dónde jugará Fidel Martínez en el 2026

ver también

¿Ahora sí a Emelec? Revelan dónde jugará Fidel Martínez en el 2026

En su momento, Eduardo Bello era visto como el reemplazo natural de Damián Díaz y más luego de su gran Copa América 2024 con la Selección de Venezuela, sin embargo no tuvo un rendimiento similar.

Publicidad
Beccacece escuchó a los hinchas y este es el once de Ecuador vs. México

ver también

Beccacece escuchó a los hinchas y este es el once de Ecuador vs. México

¡¿Deja el PSG?! William Pacho recibe una oferta de 70 millones de euros

ver también

¡¿Deja el PSG?! William Pacho recibe una oferta de 70 millones de euros

Los jugadores que deberán regresar a Barcelona SC en el 2026

Lucas Sosa, Eduard Bello, Jhonnier Chalá y Bruno Caicedo son los cuatro futbolistas que deben volver a Barcelona a terminar de cumploir sus respectivos contratos.

Ayrton Preciado dejaría Argentina y lo quieren dos grandes de LigaPro

ver también

Ayrton Preciado dejaría Argentina y lo quieren dos grandes de LigaPro

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¿Ahora sí a Emelec? Revelan dónde jugará Fidel Martínez en el 2026
Fútbol de Ecuador

¿Ahora sí a Emelec? Revelan dónde jugará Fidel Martínez en el 2026

Ayrton Preciado dejaría Argentina y lo quieren dos grandes de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Ayrton Preciado dejaría Argentina y lo quieren dos grandes de LigaPro

VIDEO | El insólito e indignante gol por detrás del arco en el ascenso nacional de Ecuador
Fútbol de Ecuador

VIDEO | El insólito e indignante gol por detrás del arco en el ascenso nacional de Ecuador

El resultado que necesita Ecuador contra México para meterse al bombo 2
Fútbol de Ecuador

El resultado que necesita Ecuador contra México para meterse al bombo 2

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo