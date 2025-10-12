Barcelona SC empieza a analizar movimientos de su plantilla para la siguiente temporada, y uno de los regresos que tendría sería el volante venezolano Eduard Bello. Los hinchas lo ven como buena alternativa para el once, sin embargo el jugador opina distinto.

En charlas con medios chilenos, Bello confesó que le gustaría seguir en Universidad Católica, rechazando entre sus proferencias un retorno a la LigaPro. Como bien lo reconoció el ex seleccionado de Venezuela, “no depende” de él, sino de que el club ejecute la opción de compra.

Si U. Católica de Chile lo compra, Barcelona ingresará 1.1 millón de dólares, cifra que no le viene nada mal al club. En caso de que vuelva, dependerá de Ismael Rescalvo si lo tiene o no en planes.

Este año, Bello ha jugado 24 partidos con el club chileno, anotando 5 goles y dando 1 asistencia. En Barcelona disputó 15 partidos, anotó 2 tantos y dio 1 pase gol.

Eduard Bello – Venezuela vs. Argentina

En su momento, Eduardo Bello era visto como el reemplazo natural de Damián Díaz y más luego de su gran Copa América 2024 con la Selección de Venezuela, sin embargo no tuvo un rendimiento similar.

Los jugadores que deberán regresar a Barcelona SC en el 2026

Lucas Sosa, Eduard Bello, Jhonnier Chalá y Bruno Caicedo son los cuatro futbolistas que deben volver a Barcelona a terminar de cumploir sus respectivos contratos.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.