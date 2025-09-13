Confirman el verdadero motivo por el cual Enner Valencia no regresó a Emelec

Enner Valencia fue anunciado como nuevo fichaje de Pachuca, después de la fecha de Eliminatorias con la Selección de Ecuador. Aunque la mayoría de aficionados esperaban su regreso a Emelec, el delantero se fue a México. Ahora confirman por qué no llegó al ‘Bombillo’.

En su cuenta oficial de X el representante de Enner Valencia, Gonzalo ‘Chalo’ Vargas, comentó por qué el jugador no regresó a Emelec: “El mercado en Ecuador está cerrado, se prioriza lo deportivo, objetivo puesto en el mundial. El tiempo lo dirá si el sueño de jugar en Emelec se cumplirá luego del mundial o continuará en Pachuca. Menos cuestionamientos y más apoyo a nuestro Goleador histórico“. escribió el agente.

Enner Valencia ha comentado en varias ocasiones que su deseo pasa por retirarse en Emelec, sin embargo, los hinchas no quieren que el delantero regrese en una edad avanzada, y quieren que vuelva cuando aún puede marcar diferencias importantes en la cancha.

Por otro lado, en México se le ofreció el nivel y los minutos que un jugador como Enner Valencia necesita para llegar con ritmo y buen nivel a la copa del Mundo de 2026. Se notó que su regularidad fue muy baja en el partido que Enner jugó por las Eliminatorias Sudamericanas.

El representante de Enner aclaró por qué no llegó a Emelec. (Foto: Captura de pantalla)

Enner Valencia cumplirá 36 años el próximo mes de noviembre. El delantero ecuatoriano quiere cerrar por todo lo alto su participación con la Selección de Ecuador y llegar en el mejor nivel posible para el Mundial de 2026. De ahí que, buscara un equipo donde jugar.

Los números de Enner Valencia en esta temporada

En lo que va de temporada, Enner Valencia ha jugado un total de 32 partidos con Internacional, sin embargo, en la mayoría fue viniendo desde el banco de suplentes. El delantero ecuatoriano ha marcado 7 goles en todo lo que va de año, y solo ha dado 1 asistencia. Números bajos para los de otros años.

El sueldo de Enner Valencia en Pachuca

Económicamente para Emelec también era inviable mantener una negociación para traer a Enner Valencia. El goleador ecuatoriano se fue a México a ganar más de 3 millones de salario anual. Esta cifra es prácticamente imposible de pagar en todo el fútbol ecuatoriano.

