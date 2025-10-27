En su mejor momento Enner Valencia le da la peor noticia de todas a Beccacece y a la Selección de Ecuador

Enner Valencia se fue a México, tras tener un primer semestre muy malo en Brasil, donde apenas y jugó con la camiseta de Internacional. Ahora el delantero ecuatoriano ya marca goles en Pachuca, pero eso no evitó que termine por darle una mala noticia a la Selección de Ecuador.

Durante el partido de este fin de semana con Pachuca, donde ya llevaba dos goles, Enner Valencia tuvo que salir por lesión. Sobre el minuto 81′, el ecuatoriano no siguió corriendo a una pelota y se arrojó al suelo visiblemente afectado por el gran desgaste del encuentro.

Enner Valencia incluso tuvo que salir asistido por el personal médico. Se espera que en las próximas horas se confirme si hay alguna lesión muscular o solo fue un susto. El delantero podría llegar con lo justo para disputar los partidos amistosos de noviembre que juega la Selección de Ecuador.

Una molestia de Enner Valencia enciende todas las alarmas en la Selección de Ecuador, ya que el mítico goleador es la principal carta de gol de Beccacece para estos amistosos y también para el Mundial 2026. Aunque esto también abre la puerta a una posible nueva convocatoria de otro delantero.

ver también Liverpool quiere a Joel Ordóñez para salir de su crisis y le pagaría este gigante sueldo

Tweet placeholder

Con una posible baja de Enner Valencia, empieza el desfile de nombres para el ataque de la Selección de Ecuador, uno de los jugadores que podría llamar Beccacece para esta doble fecha FIFA de noviembre sería Jeremy Arévalo, que vive un gran momento en España.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Liga o Barcelona SC? Encuesta confirma cuál equipo tiene más hinchada en Ecuador

Los posibles reemplazos que tendría Enner Valencia en la Selección de Ecuador

Si Enner Valencia llega con dudas o no está bien desde lo físico, lo más probable es que Beccacece no lo arriesgue. Por lo cual, son varios los nombres para reemplazarlo como Jeremy Arévalo, Michael Hoyos, Michael Estrada, entre otros goleadores de buen momento.

Los números de Enner Valencia en esta temporada con Pachuca

Desde su regreso a Pachuca, Enner Valencia ha jugado un total de 7 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano ya lleva 3 goles en poco más de 500 minutos. El mítico goleador ecuatoriano fue el máximo artillero de ‘La Tri’ en estas Eliminatorias.

ver también Abel Ferreira, DT de Palmeiras, advierte a Liga de Quito con este mensaje: “Prepárense…”

ver también Gonzalo Plata rompe el silencio sobre su gran polémica en Brasil: “Soy persona”

Puntos claves:

Enner Valencia salió por lesión en el minuto 81′ durante un partido con Pachuca .

salió por lesión en el minuto durante un partido con . El delantero ecuatoriano Enner Valencia marcó dos goles antes de su lesión este fin de semana.

marcó antes de su lesión este fin de semana. Posibles reemplazos de Enner Valencia en la selección son Jeremy Arévalo y Michael Hoyos.

Publicidad