Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

¿Liga o Barcelona SC? Encuesta confirma cuál equipo tiene más hinchada en Ecuador

Una encuesta revela qué equipo en Ecuador tiene más aficionados y sorprende a todos con la respuesta.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El equipo con más hinchada en todo Ecuador
© ImagoEl equipo con más hinchada en todo Ecuador

Este lunes 27 de octubre de 2025 Click Research reveló un estudio, donde se confirmó cuál es el equipo ecuatoriano con más hinchas. Dicha encuesta ha causado un furor importante en redes sociales, sobre todo por el momento de los equipos ecuatorianos.

De acuerdo al estadio de Click Research, con una muestra 2.280 encuestas, se reveló que el equipo ecuatoriano con más hinchada en el país sería Barcelona SC, con un 33.60%. El ‘Ídolo’ sigue siendo la fuerza más popular de todo el Ecuador, pese a llevar ya 5 años sin campeonatos.

Por otro lado, el segundo equipo, acorde al estudio, es Liga de Quito. El ‘Rey de Copas’ que está a puertas de una nueva final de Copa Libertadores, tendría 17.60% de aficionados en todo el país. El ‘Albo’ se consolida como la segunda potencia en hinchada del país.

En tercer lugar aparece Emelec, que se mantiene en este puesto, pese a que no levanta un campeonato desde 2017. El cuadro ‘Eléctrico’ tiene un 14.23% de aficionados, de acuerdo al estadio de Click Research. En esta temporada, incluso fueron candidatos a descender.

Liverpool quiere a Joel Ordóñez para salir de su crisis y le pagaría este gigante sueldo

ver también

Liverpool quiere a Joel Ordóñez para salir de su crisis y le pagaría este gigante sueldo

Barcelona SC es el equipo con más hinchada en el país, de acuerdo a Click Research. (Foto: @Clickresearch)

Barcelona SC es el equipo con más hinchada en el país, de acuerdo a Click Research. (Foto: @Clickresearch)

El cuarto puesto es para El Nacional, que no deja de ser uno de los históricos del país, pero que de a poco es alcanzado por Independiente del Valle que ya casi está en el 5%. Los ‘Rayados’ superan a otros históricos equipos como Deportivo Cuenca y Deportivo Quito.

Publicidad
Gonzalo Plata rompe el silencio sobre su gran polémica en Brasil: “Soy persona”

ver también

Gonzalo Plata rompe el silencio sobre su gran polémica en Brasil: “Soy persona”

Liga de Quito e Independiente del Valle van por títulos internacionales

En este contexto de crecimiento de los equipos ecuatorianos, en esta temporada, tanto Liga de Quito como Independiente del Valle están cerca de ganar títulos internacionales. Ambos equipos pelean por torneos CONMEBOL, LDU por la Libertadores e IDV por la Sudamericana.

Encuesta

¿Hincha de qué equipo eres?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • Barcelona SC es el equipo con más hinchas en Ecuador, con 33.60% según Click Research.
  • Liga de Quito ocupa el segundo lugar de hinchada nacional con 17.60% de aficionados.
  • Emelec es el tercer equipo con más aficionados en el Ecuador, de acuerdo al estudio de Click Research.
Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Liverpool quiere a Joel Ordóñez para salir de su crisis y le pagaría este gigante sueldo
Fútbol de Ecuador

Liverpool quiere a Joel Ordóñez para salir de su crisis y le pagaría este gigante sueldo

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, advierte a Liga de Quito con este mensaje: "Prepárense..."
Copa Libertadores

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, advierte a Liga de Quito con este mensaje: "Prepárense..."

Gonzalo Plata rompe el silencio sobre su gran polémica en Brasil: "Soy persona"
Fútbol de Ecuador

Gonzalo Plata rompe el silencio sobre su gran polémica en Brasil: "Soy persona"

“Me mataron a mi hijo”: El testimonio de la madre de un hincha de Millos
Fútbol de Colombia

“Me mataron a mi hijo”: El testimonio de la madre de un hincha de Millos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo