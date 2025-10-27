Este lunes 27 de octubre de 2025 Click Research reveló un estudio, donde se confirmó cuál es el equipo ecuatoriano con más hinchas. Dicha encuesta ha causado un furor importante en redes sociales, sobre todo por el momento de los equipos ecuatorianos.

De acuerdo al estadio de Click Research, con una muestra 2.280 encuestas, se reveló que el equipo ecuatoriano con más hinchada en el país sería Barcelona SC, con un 33.60%. El ‘Ídolo’ sigue siendo la fuerza más popular de todo el Ecuador, pese a llevar ya 5 años sin campeonatos.

Por otro lado, el segundo equipo, acorde al estudio, es Liga de Quito. El ‘Rey de Copas’ que está a puertas de una nueva final de Copa Libertadores, tendría 17.60% de aficionados en todo el país. El ‘Albo’ se consolida como la segunda potencia en hinchada del país.

En tercer lugar aparece Emelec, que se mantiene en este puesto, pese a que no levanta un campeonato desde 2017. El cuadro ‘Eléctrico’ tiene un 14.23% de aficionados, de acuerdo al estadio de Click Research. En esta temporada, incluso fueron candidatos a descender.

ver también Liverpool quiere a Joel Ordóñez para salir de su crisis y le pagaría este gigante sueldo

Barcelona SC es el equipo con más hinchada en el país, de acuerdo a Click Research. (Foto: @Clickresearch)

El cuarto puesto es para El Nacional, que no deja de ser uno de los históricos del país, pero que de a poco es alcanzado por Independiente del Valle que ya casi está en el 5%. Los ‘Rayados’ superan a otros históricos equipos como Deportivo Cuenca y Deportivo Quito.

Publicidad

Publicidad

ver también Gonzalo Plata rompe el silencio sobre su gran polémica en Brasil: “Soy persona”

Liga de Quito e Independiente del Valle van por títulos internacionales

En este contexto de crecimiento de los equipos ecuatorianos, en esta temporada, tanto Liga de Quito como Independiente del Valle están cerca de ganar títulos internacionales. Ambos equipos pelean por torneos CONMEBOL, LDU por la Libertadores e IDV por la Sudamericana.

Encuesta¿Hincha de qué equipo eres? ¿Hincha de qué equipo eres? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Barcelona SC es el equipo con más hinchas en Ecuador, con 33.60% según Click Research.

es el equipo con más hinchas en Ecuador, con según Click Research. Liga de Quito ocupa el segundo lugar de hinchada nacional con 17.60% de aficionados.

ocupa el segundo lugar de hinchada nacional con de aficionados. Emelec es el tercer equipo con más aficionados en el Ecuador, de acuerdo al estudio de Click Research.

Publicidad