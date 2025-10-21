¡Última hora! Liga de Quito puede perder un TITULAR para el partido contra Palmeiras

Si los hinchas de Liga de Quito celebraban la baja de Weverton para las semifinales de Copa Libertadores, ahora pueden sufrir la baja de uno de sus titulares. Este martes podría confirmarse la ausencia de una de las figuras más importantes del club ecuatoriano: Gonzalo Valle.

Medios capitalinos apuntan a que el arquero ecuatoriano sufrió una molestia en su rodilla y fue chequeado vía resonancia magnética. Los resultados de los exámenes se conocerán en la tarde del martes.

El arquero ecuatoriano fue la figura con casi 30 atajadas entre los partidos vs. Botafogo y Sao Paulo y los hinchas de la U ya se preocupan por la posibilidad que no esté contra Palmeiras.

Su reemplazo natural sería Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano este año ha jugado poco y en algunos partidos se lo vio errático, aunque otros apuntan a que se debía a los defensores alternantes.

Gonzalo Valle – LDUQ

Es la segunda baja titular que podría tener Liga, tras la suspensión del volante Fernando Cornejo. El chileno volverá para jugar en el Allianz Parque la siguiente semana.

¿Cuándo se juega las semifinales de la Copa Libertadores y en qué horario?

Conmebol finalmente confirmó los horarios para los partidos de ida y de vuelta de la Copa Libertadores:

IDA: Liga de Quito vs Palmeiras 23 de octubre a las 19H30

VUELTA: Palmeiras vs Liga de Quito 30 de octubre a las 19H30

¿Qué canal pasa las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se podrán ver por la señal de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.