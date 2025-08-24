Fallece Marcos Olmedo en accidente de tránsito: Esto se sabe

Luto en el fútbol ecuatoriano. Este domingo informan del sensible fallecimiento de Marcos Olmedo, el volante sufrió un accidente de tránsito en Quinindé en la madrugada.

Según versiones extraoficiales, el accidente dejó dos muertos, uno de ellos el ex campeón de Copa Ecuador con El Nacional. El volante llegó a Mushuc Runa para este semestre pero jugó apenas cuatro partidos.

Aún no hay pronunciamiento oficial de alguno de sus clubes pero otros medios señalan que el futbolista se habría quedado dormido al volante, lo que causó el accidente.

Tras conocerse la noticia, ya hubo los mensajes de condolencia por lo ocurrido con el prometedor jugador de 26 años. Autoridades de tránsito tampoco emiten algún comunicado.

Los clubes en la carrera de Marcos Olmedo

Marcos Olmedo pasó por Aucas, Macará, Liga de Quito y El Nacional, también estuvo en planes de Emelec este año. Su salida del ‘Nacho’ se dio por una inhabilitación CONMEBOL.