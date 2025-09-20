Independiente del Valle y Mushuc Runa protagonizaron un partidazo que se jugó durante más de 100 minutos en Echaleche. Este encuentro ya llegaba muy caliente por el pasado en la Copa Sudamericana, donde desde Mushuc Runa Runa reclamaron “un robo” e incluso se fueron contra las árbitras.

Ahora el encuentro quedó 2 a 2, donde nuevamente el VAR intervino en varias ocasiones. Sin embargo, la principal polémica llegó con el partido terminado. El máximo representante de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, le gritó de todo a los jugadores de IDV:

“Eran de traer árbitros brasileros, ahí sí robaban el partido. Eran de traer árbitras brasileras, ahí sí robaban el partido“, repitió en varias ocasiones el directivo a los jugadores de IDV que se iban al vestuario. Los futbolistas reaccionaron y recriminaron al dirigente sus declaraciones.

Esta polémica viene desde Copa Sudamericana, donde IDV eliminó a Mushuc Runa en octavos de final, en medio de la polémica por las decisiones arbitrales. Al lado del Dr. Chango también estuvieron algunos directivos del club que estuvieron reclamando de igual manera.

ver también Falló terriblemente en un gol y ahora “se cansan” de Moisés Ramírez en Europa

Tweet placeholder

En aquel partido de Copa Sudamericana, Independiente del Valle marcó un gol al minuto 100′ cuando Mushuc Runa estaba ganando 2 a 0. Ese tanto mandó el encuentro a la tanda de penales, donde finalmente el ‘Ponchito’ salió eliminado e IDV avanzó a cuartos de final.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras en Emelec reclaman sueldos de 4 meses, confirman cómo está Barcelona SC

La tabla de posiciones de la LigaPro

Independiente del Valle ya está clasificado al primer hexagonal y es el gran candidato a ganar el título en esta temporada. Mientras que, Mushuc Runa ya está fijo para jugar el cuadrangular del descenso y pelear por no perder la categoría en la LigaPro.

ver también Mientras la LigaPro paga 200.000 dólares, este fue el premio para Dragonas IDV en la Superliga Femenina