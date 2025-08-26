Es tendencia:
Lo despidieron mal de Mushuc Runa y ahora Éver Hugo Almeida llegará a un histórico de Sudamérica

Éver Hugo Almeida vivirá una nueva etapa en uno de los equipos más grandes de Sudamérica

Por Jose Cedeño Mendoza

© GettyImagesEl nuevo equipo que dirigirá Éver Hugo Almeida

Éver Hugo Almeida hizo una histórica Copa Sudamericana con Mushuc Runa, sin embargo, tras los malos resultados de la LigaPro terminaron despidiendo al DT. El entrenador paraguayo, en último año de su carrera, vivirá nuevamente un reto al frente de un grande.

Según los últimos reportes que trascienden desde Paraguay, es que Éver Hugo Almeida tendría todo listo para ser nuevo DT de Olimpia. El histórico estratega regresaría al club de su vida para vivir un último y corto ciclo en el ‘Decano’ antes de terminar su carrera.

Olimpia ha tenido un año muy irregular con los entrenadores, empezó con Martín Palermo, luego con Fabián Bustos y ahora vuelve Almeida. La intención pasa por tratar de aunque sea entrar a Copa Sudamericana para 2026, porque en la pelea por el título está muy atrás.

Tras su gran paso por Ecuador, Éver Hugo no se retirará en el país. El entrenador finalmente dará sus últimos pasos en su país y con el equipo con el que pudo ganar la Copa Libertadores como jugador. El técnico también se reunirá en con su histórico preparador físico ecuatoriano, César Benalcazar.

Éver Hugo Almeida metió a Mushuc Runa en octavos de Copa Sudamericana. (Foto: GettyImages)

En Ecuador, como DT, Almeida hizo historia con El Nacional, con el cual consiguió un campeonato histórico. Asimismo, el entrenador fue el encargado de ascender al ‘Bi-Tri’, cuando el equipo militar llevaba ya dos año jugando en la Serie de ascenso.

La gran historia de Éver Hugo Almeida con Mushuc Runa

Con la camiseta de Mushuc Runa, Éver Hugo Almeida hizo la mejor participación de un equipo ecuatoriano en la historia de torneos internacionales. Consiguió 16 puntos, en 6 partidos, venciendo a equipos en Brasil, Argentina y Chile, pero lo despidieron tras ir último en LigaPro.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
