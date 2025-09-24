Es tendencia:
Independiente del Valle

La Comisión de Árbitros admite un error que perjudicó a Independiente del Valle

Independiente del Valle fue perjudicado ante Mushuc Runa y ahora el VAR lo reconoce.

Por Jose Cedeño Mendoza

La CNA falló contra Independiente del Valle
© IMAGO/Agencia Prensa-IndependienteLa CNA falló contra Independiente del Valle

El pasado fin de semana se dio uno de los partidos más polémicos de la LigaPro con el empate polémico entre Independiente del Valle y Mushuc Runa. El encuentro terminó 2 a 2, con una penal sobre la hora a favor del ‘Ponchito’, que ahora se reconoce mal sancionado.

La Comisión de Árbitros liberó los audios del VAR y se pudo entender que en el polémico penal pitado a favor de Mushuc Runa en el minuto 94′, en la jugada previa hay un fuera de juego que el VAR no vio y solo se centraron en la mano del jugador de IDV.

Aquel penal significó el empate y la imposibilidad de que Independiente del Valle siga sumando de a 3, esto también derivó en que el club pierda puntos de ventaja ante Barcelona SC que le recortó 2 unidades. En ese encuentro también se dio otra polémica por el gol del final de Darwin Guagua, aunque este si fue bien anulado por el VAR.

Desde Independiente del Valle se vieron muy descontentos con el arbitraje de Conga y enviaron un comunicado oficial en sus redes sociales, reclamando las decisiones del árbitro y del VAR. Ahora IDV solo tiene 10 puntos arriba de Barcelona SC.

El partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa también dejó una imagen polémica sobre el final, cuando Luis Alfonso Chango, propietario de Mushuc Runa, terminó insinuando a los jugadores de IDV que “robaban” el partido y para eso necesitaban árbitros brasileños.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras el empate de Independiente del Valle contra Mushuc Runa:

