“Vale más de 7 millones de euros”: Jeremy Arévalo tiene estas ofertas y Racing pone fecha de salida

Jeremy Arévalo no deja de ser noticia en Europa, después de que se revelara que el jugador ecuatoriano tiene varias ofertas para salir de Racing. En el equipo de la Serie B de España piden más de 7 millones de euros y ya saben cuándo se terminará marchando.

De acuerdo a diferentes reportes, Jeremy Arévalo podría salir de Racing de Santander en enero de 2026. El ecuatoriano es goleador en la Segunda División de España, y ahora fue convocado como goleador a la Selección de Ecuador. Por lo cual, no deja de sumar interesados.

“No queremos que se vayan los jugadores más importantes del equipo. Jeremy en estos dos meses ha estado a un nivel muy alto… Es verdad que ahora ya vale más de 7 millones de euros… Estamos intentando sacar lo mejor posible de él“, comentó Chema Aragón, director deportivo de Racing de Santander.

Un fichaje millonario por Arévalo es lo que se espera en el mes de enero. El ecuatoriano ha sumado a interesados como: Porto, Roma, Valencia, Udinese, Stuttgart, Atalanta, Villarreal, entre otros grandes equipos que están buscando al jugador ecuatoriano.

Arévalo se integra a la Selección de Ecuador. (Foto: @LaTri)

Por otro lado, Racing está pidiendo una cifra muy importante por Jeremy Arévalo. El delantero ecuatoriano tiene un valor de mercado de 1 millón de euros, de acuerdo a la información de Transfermark. No obstante, el club de Santander quiere romper el mercado.

Arévalo apenas tuvo minutos con la Selección de Ecuador en su debut con ‘La Tri’. Esto terminó molestando a los hinchas que ven al joven jugador como la gran esperanza mundialista. Ahora con la baja de Enner Valencia, se espera que pueda jugar un poco más.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada, Jeremy Arévalo ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva con la camiseta de Racing un total de 7 goles en poco más de 600 minutos. El joven futbolista tiene contrato hasta finales de 2027.

