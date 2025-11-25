VIDEO | El tremendo cruce de Moisés Caicedo contra el FC Barcelona

En uno de los partidazos de la jornada de este martes de la Champions League, el Chelsea recibió al FC Barcelona. Hecho para los grandes partidos, el volante ecuatoriano Moisés Caicedo fue titular y se llevó los aplausos.

El equipo de Londres ganaba apenas 1-0 cuando Ferrán Torres se acercaba al área para empatar. Antes de que saque su remate el volante ecuatoriano le sacó el balón por detrás.

Demostrando su velocidad y potencia física, el ‘tricolor’ le quitó el balón sin mucho esfuerzo mientras que el delantero del Barca se desquilibró y cayó. El español nada pudo hacer con la potencia física de Moi.

El Chelsea pasó del susto a la alegría ya que minutos más tarde, llegó el segundo gol del gigante inglés para empezar a cerrar el partido. El brasileño Estevao se mandó un golazo.

El sueldo de Moisés Caicedo con Chelsea

Con Chelsea, Moisés Caicedo tiene un acuerdo de un salario anual de 9 millones de euros, un poco más de 12 millones con algunos bonos. Este salario podría verse aumentado con una renovación. Equipos como PSG y Real Madrid siguen al ecuatoriano.

¿Hasta cuándo tiene contrato Moisés Caicedo con Chelsea?

Moisés Caicedo tiene uno de los contratos más largos en toda la historia con Chelsea. El ecuatoriano firmó un contrato hasta 2031, de ahí que, no haya apuro por darle un nuevo acuerdo, cuando todavía tiene que cumplir el primero que firmó por los próximos 6 años.

