VIDEO | Gonzalo Plata salió expulsado tras criminal falta a Robert Arboleda

Estos 15 días han sido muy movidos para Gonzalo Plata y es que pese a que es una de las figuras del Flamengo, en sus últimos partidos ha visto la roja. En su regreso al Brasileirao no fue la excepción y el extremo ecuatoriano vio su tercera roja en menos de dos meses.

Lo curioso es que esta vez cometió un durísimo planchazo a Robert Arboleda, el defensa ecuatoriano con quien Plata compartió durante varios partidos en la Selección de Ecuador incluyendo un Mundial.

Las imágenes demuestran que Arboleda pudo salir lesionado por el impacto en el tobillo y la dureza de la entrada. El balón ya se había alejado pero Plata no pudo retirar la pierna.

Esta es su segunda expulsión en menos de 15 días, ya vio la roja en las semifinales de la Copa Libertadores por un golpe a Marcos Rojo en el Flamengo vs. Racing. Los hinchas empezaron a criticar el exceso de vehemencia del futbolista en los cruces.

Tweet placeholder

La roja en el Brasileirao significa que Gonzalo Plata estará fuera de las canchas 15 días, problablemente regrese para una jornada más del torneo local y de ahí vuelva a ser baja para la final de Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto cuesta el pase de Gonzalo Plata?

ver también Efecto Hincapié: Bayer Leverkusen va por otro crack de Ecuador

Flamengo tiene una cláusula de rescisión con Gonzalo Plata de 20 millones. El equipo brasileño quiere una nueva negociación que le permita aumentar esta a cerca de los 30 millones.

Los equipos de Europa que han buscado a Gonzalo Plata

Tras su llegada a Flamengo y sus buenos rendimientos el ecuatoriano se metió en planes de varios equipos en Europa, siendo el West Ham de la Premier League el más interesado en llevárselo.

En resumen

Gonzalo Plata vio su tercera tarjeta roja en menos de dos meses en el Brasileirao.

La expulsión se debió a un duro planchazo de Gonzalo Plata a Robert Arboleda.

Gonzalo Plata fue expulsado previamente en las semifinales de Copa Libertadores contra Racing.

Publicidad