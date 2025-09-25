VIDEO | Jeison Medina marca un golazo en Brasil y Liga de Quito sueña con las semifinales en Copa Libertadores

Jeison Medina anotó un golazo con Liga de Quito en la Copa Libertadores que ya pone al equipo ecuatoriano a soñar con las semifinales del torneo. El delantero colombiano aprovechó una gran contra, después de superar al defensa Bobadilla con un gran físico.

A diferencia de otros momentos, Medina no se puso nervioso y pudo definir de la mejor manera con un remate muy ajustado al palo. Ese gol, significa una ventaja de 3 goles para Liga de Quito, que cada vez ve más cerca la chance de entrar a semifinales.

Medina también venía siendo muy cuestionado por los hinchas de Liga de Quito tras un mal rendimiento en el partido de ida, y en la LigaPro. No obstante, este gol se convierte en uno de los tantos más gritados por los aficionados ecuatorianos.

¿Cuánto dinero se juega Liga de Quito en la Copa Libertadores?

Si Liga de Quito logra avanzar a semifinales de la Copa Libertadores, el equipo ecuatoriano se llevará 2.3 millones más, acumulado a lo que ya lleva ganando por toda su participación en el torneo continental. Una cifra clave para el momento económico del club ecuatoriano.

