El futuro de Piero Hincapié en Arsenal nuevamente vuelve a tener un revés. El equipo de Londres tiene una de las mejores defensas del mundo y ahora se reveló que el club tomó una decisión inmediata para el futuro de esta con una renovación.

Diferentes medios en Europa informan que Arsenal ya tiene acordada con William Saliba una renovación por los siguientes 5 años. El central francés, de los mejores del mundo, ahora mismo compromete su futuro con los ‘Gunners’ por los siguientes años.

Con esta renovación, Piero Hincapié también termina con un golpe para su futuro. Una salida del francés podría abrirle un hueco en la defensa central en los siguientes años, sin embargo, ahora el ecuatoriano ve como Arteta está renovando a sus dos hombres de confianza.

Ahora Hincapié tendrá que primero recuperarse de su lesión, y posteriormente volver a luchar por un puesto como lateral por la izquierda. Todo parece indicar que este es el puesto donde Arteta ve jugando al central ecuatoriano en los siguientes años.

Saliba renovará con Arsenal por los próximos 5 años. (Foto. GettyImages)

Piero Hincapié está lesionado y el central ecuatoriano no tiene todavía un “debut completo” en Arsenal. El tricolor solo ha jugado 6 minutos y fue por Champions League. Por lo cual, aún no puede ni disputar 1 tiempo completo. Tiene una molestia en la ingle.

El sueldo de Piero Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié estaría ganando el mismo salario de 3 millones, que ya tenía en Bayer Leverkusen. El futbolista ecuatoriano está a préstamo, pero tiene una obligación de compra para 2026, por lo cual, apenas ahí tendría un nuevo sueldo que se especula sería de 7 millones.