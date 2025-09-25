Llegó a 200 mil reproducciones: La viral burla de Independiente del Valle a Dayro Moreno

Independiente del Valle hizo una remontada histórica contra Once Caldas en la Copa Sudamericana, que le alcanzó para meterse a semifinales del torneo. El equipo ‘Rayado’ tenía un duelo caliente contra el equipo colombiano y principalmente contra Dayro Moreno.

El histórico goleador colombiano había marcado un doblete en la ida y había celebrado con su particular baile, ahora tras la eliminación, Independiente del Valle le devolvió el golpe al delantero con la celebración de los jugadores ecuatorianos.

En sus redes sociales, Independiente del Valle publicó un video, donde jugadores como Junior Sornoza, Jhegson Méndez, y otros, bailaron en el camerino el tan característico baile de Dayro Moreno. La leyenda de la publicación dice: “El baile de moda”.

Desde Once Caldas no se ha respondido a esta celebración, otros hinchas en redes sociales, criticaron a IDV por buscar un “pleito” después de hacer historia en el torneo. La publicación de Independiente del Valle ya alcanzó las 280 mil visualizaciones.

Independiente del Valle alcanzó la tercera semifinal de su historia en la Copa Sudamericana, el equipo ecuatoriano ya es uno de los máximos ganadores con dos copas y ahora va por una tercera que les ayude a ser el máximo monarca de este torneo Conmebol.

Así están las semifinales de la Copa Sudamericana:

Tras la clasificación de Independiente del Valle, así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Sudamericana:

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro

Lanús vs U de Chile o Alianza Lima

La fortuna que ganó o perdió Independiente del Valle

Por avanzar a semifinales, Independiente del Valle se llevó más de 800.000 dólares, esto se suma a todo lo que IDV acumula desde octavos de final, llevando el premio económico a casi 3 millones de dólares. El ganador del torneo se llevará 6.5 millones.

