Eliminatorias

VIDEO | No le gustó la pregunta: Sebastián Beccacece y su claro enojo con periodista

Sebastián Beccacece se hizo viral por una pregunta que recibió en rueda de prensa. El DT argentino respondió con enojo tras el Ecuador vs. Paraguay.

Por Gustavo Dávila

VIDEO | No le gustó la pregunta: Sebastián Beccacece y su claro enojo con periodista. Foto: Getty.

Sebastián Beccacece volvió a ser apuntado por los hinchas de la Selección de Ecuador tras el empate sin goles contra Paraguay. El DT argentino salió molesto de la rueda de prensa por una pregunta de un periodista que lo enojó.

A Beccacece le volvieron a preguntar por la falta de gol de Ecuador y si eso genera una preocupación. “Otra vez la misma pregunta, es la misma que me hizo tu colega. Hablan de preocupaciones y yo la verdad no la tengo”, comenzó.

“Acabamos de sumar 1 punto por primera vez aquí en Paraguay, estamos clasificados al Mundial, tratemos de disfrutar”, complementó. Ecuador cerró un cuarto empate consecutivo sin goles.

“Me estás diciendo que somos sólidos en defensa y que debemos mejorar en ataque y eso ya lo contesté. Hemos hecho debutar 11 jugadores en este proceso”, continuó.

ver también

Tweet placeholder
ver también

La Selección de Ecuador buscará ganar contra Argentina en la última fecha de Eliminatorias para cerrar con el mejor puntaje en la historia de la ‘Tri’ en el camino Mundialista. El partido se jugará el 9 de septiembre y ya volverán Moisés Caicedo y Gonzalo Plata.

ver también

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre.

ver también

gustavo dávila
Gustavo Dávila
