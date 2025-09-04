Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay

La Selección de Ecuador ya está clasificada al Mundial 2026 sin embargo enfrenta esta doble fecha de Eliminatorias con el objetivo de sumar puntos en el ranking FIFA para meterse en el bombo 2. Tras el partido ante Paraguay, ya hay una radiografía de los rivales que tendrá en la Copa del Mundo.

Ecuador necesitaba una doble victoria para meterse en el bombo 2, a falta de lo que hagan Corea del Sur y Australia. Salvo una hazaña, la Tri estará en el bombo 3 del sorteo mundialista.

Con esto, Ecuador tendrá en la fase de grupos a dos selecciones de peso, si la suerte acompaña a la Tri tendremos a uno de los anfitriones, es decir USA, México y Canadá. Caso contrario tendremos a una cabeza de serie del bombo 1 del nivel de Portugal, Alemania, Francia y España.

En el bombo 2 también hay selecciones de renombre como Uruguay, Colombia, Croacia, Suecia, por lo que una de este bombo también sería rival del equipo de Sebastián Beccacece.

En el bombo 4 se encuentran los últimos clasificados, como los que entran por repechaje o los que están peor ubicados en el ranking FIFA, es decir los más accesibles.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

David Cabezas

Defensas:

Piero Hincapié

William Pacho

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Ángelo Preciado

Cristhian Ramírez

Xavier Arreaga

Félix Torres

Mediocampistas:

Moisés Caicedo

Alan Franco

Kendry Páez

Pedro Vite

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Patrick Mercado

Jordy Alcívar

Bryan Ramírez

Darwin Guagua

Denil Castillo

Yaimar Medina

Delanteros:

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Leonardo Campana

John Mercado

