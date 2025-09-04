Es tendencia:
Selección de Ecuador

Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay

La Selección de Ecuador ve complicado su ingreso en el bombo 2 del sorteo del Mundial y ya hay un listado de los posibles rivales que tendrá en la Copa del Mundo 2026.

Por Gustavo Dávila

Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay. Foto: Getty.
La Selección de Ecuador ya está clasificada al Mundial 2026 sin embargo enfrenta esta doble fecha de Eliminatorias con el objetivo de sumar puntos en el ranking FIFA para meterse en el bombo 2. Tras el partido ante Paraguay, ya hay una radiografía de los rivales que tendrá en la Copa del Mundo.

Ecuador necesitaba una doble victoria para meterse en el bombo 2, a falta de lo que hagan Corea del Sur y Australia. Salvo una hazaña, la Tri estará en el bombo 3 del sorteo mundialista.

Con esto, Ecuador tendrá en la fase de grupos a dos selecciones de peso, si la suerte acompaña a la Tri tendremos a uno de los anfitriones, es decir USA, México y Canadá. Caso contrario tendremos a una cabeza de serie del bombo 1 del nivel de Portugal, Alemania, Francia y España.

En el bombo 2 también hay selecciones de renombre como Uruguay, Colombia, Croacia, Suecia, por lo que una de este bombo también sería rival del equipo de Sebastián Beccacece.

En el bombo 4 se encuentran los últimos clasificados, como los que entran por repechaje o los que están peor ubicados en el ranking FIFA, es decir los más accesibles.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

  • Hernán Galíndez
  • Gonzalo Valle
  • Moisés Ramírez
  • David Cabezas
Defensas:

  • Piero Hincapié
  • William Pacho
  • Joel Ordóñez
  • Pervis Estupiñán
  • Ángelo Preciado
  • Cristhian Ramírez
  • Xavier Arreaga
  • Félix Torres

Mediocampistas:

  • Moisés Caicedo
  • Alan Franco
  • Kendry Páez
  • Pedro Vite
  • Nilson Angulo
  • Gonzalo Plata
  • John Yeboah
  • Alan Minda
  • Patrick Mercado
  • Jordy Alcívar
  • Bryan Ramírez
  • Darwin Guagua
  • Denil Castillo
  • Yaimar Medina
Delanteros:

  • Enner Valencia
  • Kevin Rodríguez
  • Leonardo Campana
  • John Mercado
gustavo dávila
Gustavo Dávila
