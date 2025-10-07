¡Volvió a dirigir! Segundo Castillo tiene nuevo equipo y podría irse a Europa

Dejó Barcelona SC hace meses y tras rumores y rumores, el entrenador ecuatoriano Segundo Castillo finalmente tiene nuevo club. Lejos de LigaPro y en silencio, el ‘Mortero’ tiene un nuevo proyecto de dirección.
Segundo Castillo se sumó al equipo del Hope Global Draft, campamento internacional de fútbol. Este proyecto es organizado por el Cádiz CF de España, por lo que podría ser su oportunidad para dar el salto.
El proyecto no es un club como tal, si no que Segundo Castillo será parte del proyecto de formación y entrenamiento de juveniles. No es la primera vez que un club internacional realiza trabajos así en nuestro país, ya lo han hecho antes el FC Barcelona, Atlético de Madrid entre otros.
Segundo Castillo terminará el año en este proyecto y dependiendo de cómo le va podría recibir ofertas para regresar a dirigir. En los últimos meses sonó para El Nacional, Aucas de LigaPro Serie A y San Antonio Serie B.
Segundo Castillo – Barcelona LigaPro.
Las experiencias de Segundo Castillo como entrenador
La carrera de entrenador del ex Mundialista siempre ha estado vinculada a Barcelona, siendo DT interino de Guillermo Almada, Diego López, Ariel Holan entre otros, hasta hoy que es DT principal.
¿Hasta cuándo tenía contrato Segundo Castillo con Barcelona?
Segundo Castillo firmó un contrato de una temporada con Barcelona, pero fue cesado del cargo tras malos resultados y aún quedan pendientes con él temas económicos.