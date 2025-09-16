Es tendencia:
logotipo del encabezado
Michael Carcelén

¿Y Barcelona? Michael Carcelén sorprende a todos y tiene nuevo equipo

A Michael Carcelén lo buscaron Liga de Quito y Barcelona y ahora el volante ecuatoriano en pleno partido anunciaron su nuevo club.

Por Gustavo Dávila

¿En LigaPro? Michael Carcelén sorprende a todos y tiene nuevo equipo . Foto: Michael Carcelén
¿En LigaPro? Michael Carcelén sorprende a todos y tiene nuevo equipo . Foto: Michael Carcelén

Pese a sus episodios de indisciplina, Michael Carcelén es uno de los volantes de mejor presente en LigaPro y ahora le tocará ir al exterior. Lo quiso Barcelona, Liga de Quito y ahora el ecuatoriano se va a México.

Mediante sus redes sociales oficiales, Aucas anunció que Michael Carcelén es nuevo jugador del Querétaro de México. El cuadro ‘Oriental’ recibió al menos 700 mil dólares por la salida del jugador.

Michael Carcelén tendrá su primera experiencia en el exterior, antes estuvo en varios clubes ecuatorianos entre los que destacan Emelec, Barcelona, El Nacional entre otros.

No fue el único jugador que saldrá de Aucas para México, el delantero Édison Gruezo de 18 años también se irá a los ‘Gallos Blancos’, quiénes ya tienen en sus filas a Jhojan Julio y Adonis Preciado.

¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

ver también

¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

Michael Carcelén – Aucas.

Michael Carcelén – Aucas.

El Barca de España pagará millones por jugador de Independiente del Valle: “Es el nuevo William Pacho”

ver también

El Barca de España pagará millones por jugador de Independiente del Valle: “Es el nuevo William Pacho”

En el mercado de junio, tanto Barcelona como Liga de Quito ofertaron por Carcelén, pese a las dudas que tenían por sus casos de indisciplina. Su oferta fue económicamente inferior a lo que esperaba Aucas.

Publicidad
¿Lo recomendó William Pacho? Confirman que el PSG ofertó por otro ecuatoriano

ver también

¿Lo recomendó William Pacho? Confirman que el PSG ofertó por otro ecuatoriano

Los números de Michael Carcelén en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Aucas, Michael Carcelén ha jugado un total de 15 partidos entre todas las competencias. El jugador tricolor ha marcado 6 goles y ha dado 4 asistencias. Lleva en cancha un poco más de 900′ minutos, siendo muy regular.

Efecto Clásico del Astillero: Los jugadores que dejarían Emelec para el 2026

ver también

Efecto Clásico del Astillero: Los jugadores que dejarían Emelec para el 2026

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Hernán Crespo, DT de Sao Paulo, manda un mensaje a Liga de Quito por la altura: "Este equipo tiene con que..."
Copa Libertadores

Hernán Crespo, DT de Sao Paulo, manda un mensaje a Liga de Quito por la altura: "Este equipo tiene con que..."

Hinchas de Liga de Quito piden la salida de este jugador: “No le interesa ni correr”
Fútbol de Ecuador

Hinchas de Liga de Quito piden la salida de este jugador: “No le interesa ni correr”

Luis Zubeldía sorprende a todos y elige al ganador entre Liga de Quito y Sao Paulo
Copa Libertadores

Luis Zubeldía sorprende a todos y elige al ganador entre Liga de Quito y Sao Paulo

El motivo por el que PSG teme que el Balón de Oro caiga en las manos de Lamine Yamal
Europa

El motivo por el que PSG teme que el Balón de Oro caiga en las manos de Lamine Yamal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo