Pese a sus episodios de indisciplina, Michael Carcelén es uno de los volantes de mejor presente en LigaPro y ahora le tocará ir al exterior. Lo quiso Barcelona, Liga de Quito y ahora el ecuatoriano se va a México.

Mediante sus redes sociales oficiales, Aucas anunció que Michael Carcelén es nuevo jugador del Querétaro de México. El cuadro ‘Oriental’ recibió al menos 700 mil dólares por la salida del jugador.

Michael Carcelén tendrá su primera experiencia en el exterior, antes estuvo en varios clubes ecuatorianos entre los que destacan Emelec, Barcelona, El Nacional entre otros.

No fue el único jugador que saldrá de Aucas para México, el delantero Édison Gruezo de 18 años también se irá a los ‘Gallos Blancos’, quiénes ya tienen en sus filas a Jhojan Julio y Adonis Preciado.

Michael Carcelén – Aucas.

En el mercado de junio, tanto Barcelona como Liga de Quito ofertaron por Carcelén, pese a las dudas que tenían por sus casos de indisciplina. Su oferta fue económicamente inferior a lo que esperaba Aucas.

Los números de Michael Carcelén en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Aucas, Michael Carcelén ha jugado un total de 15 partidos entre todas las competencias. El jugador tricolor ha marcado 6 goles y ha dado 4 asistencias. Lleva en cancha un poco más de 900′ minutos, siendo muy regular.