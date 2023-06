Alianza Lima llegaba a Brasil en búsqueda del milagro de clasificar a la Copa Conmebol Sudamericana de este 2023, pero lamentablemente Athletico Paranaense no lo dejó. A pesar de que los locales no fueron dominadores en el primer tiempo, ya en la segunda mitad demostraron quienes eran.

Antes de que inicie el compromiso, muchos hinchas ya presagiaban lo que iba a pasar, incluso se imaginaban lo peor. Esto debido a la alineación que mostraba, el entrenador blanquiazul Guillermo Salas. Dentro de este once titular, no estaba una de sus estrellas, nos referimos a Carlos Zambrano, a este último se le sumaba la no participación de Pablo Sabbag, Christian Cueva y las lesiones de Andrés Andrade y Gabriel Costa.

El primer gol llegó algo rápido, a penas a los 8 minutos con tanto de Vitor Bueno, tras una equivocación de Pablo Míguez. Aun con esto, los brasileños no fueron amplios dominadores en el primer tiempo. En la segunda etapa, los de Furacão tomaría la iniciativa y a los 63′ y 88′, Vitor Roque con su doblete marcaba el 3-0 final.

Con este resultado, los íntimos se quedaron en el último lugar del Grupo G con cuatro puntos, que se quedó sin nada. Por su parte, los brasileños clasificaron a octavos, como líder de esta serie.

HOY, Athletico Paranaense vs Alianza Lima juegan en vivo vía ESPN y online por Star Plus con transmisión en directo desde Brasil. Chocando por la fecha 6 del grupo G de la Copa Libertadores, el duelo será en la Arena Baixada.

Enfrentándose este marte 27 de junio, Athletico Paranaense recibe a Alianza Lima desde las 5:00 PM. Definiendo así el grupo G de la Copa Libertadores, ambos quieren ganar, pero solo uno se llevará los tres puntos.

En ese sentido, Athletico Paranaense sale con la responsabilidad de ganar. Estando en condición de local, el cuadro brasileño quiere sumar tres puntos más para materializar su pase a octavos de la Libertadores como líder del grupo G.

Mientras que por el lado de Alianza Lima, el cuadro peruano llega con la decisión de realizar una hazaña. Teniendo que ganar en condición de visita, un triunfo le daría la chance de tentar un cupo a los Play Offs de la Sudamericana.

Pero para que Alianza haga la hazaña, tiene que esperar que Atlético Mineiro derrote a Libertad en condición de visita. Si estos dos resultados llegaran a suceder, el cuadro peruano quedaría como tercero del grupo G.

MARCADOR EN VIVO Y RESULTADO EN DIRECTO

HORARIOS PARA SEGUIR EN DIRECTO DESDE PERÚ

Enfrentándose Athletico Paranaense ante Alianza Lima por la Copa Libertadores, el duelo es válido por la fecha 6 del grupo G. Jugando este martes 27 de junio, el partido se dará desde las 5:00 PM.

CANALES PARA VER EN VIVO EN PERÚ

Chocando este martes 27 de junio, Athletico Paranaense se mide ante Alianza Lima. Jugando en el Arena Baixada, el partido se verá en vivo vía ESPN y online por Star Plus.

ATHLETICO PARANAENSE VS ALIANZA LIMA: PROBABLES ALINEACIONES

Athletico Paranaense: Bento; Khellve, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedrinho, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Terans, Canobbio y Vitor Roque.

Alianza Lima: Ángelo Campos, Yordi Vílchez, Carlos Zambrano, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Christian Cueva, Franco Zanelatto, Bryan Reyna y Hernán Barcos.