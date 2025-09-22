Indignación mundial por el puesto en el que quedó una figura en el Balón de Oro: “El robo más grande de todos los tiempos”

El mundo del fútbol reacciona a la entrega del Balón de Oro 2025, donde ya se han dado varias sorpresas y también no dejó de impactar a todos el puesto del gran mediocampista del FC Barcelona, Pedri. El volante español se quedó fuera hasta del top 10.

La designación de Pedri en el puesto 11 del Balón de Oro 2025 generó todo tipo de reacciones. Las redes sociales explotaron por ese lugar: “Este tiene que ser el robo más grande de todos los tiempos”. “La persona que hace esas votaciones no ve ni un solo partido en el año, que falta de respeto”. “Vaya vergüenza que el mejor centrocampista del mundo lo hayáis colocado en el puesto 11”, fueron algunos de los comentarios.

Pedri fue clave en el gran nivel del FC Barcelona en la temporada 2025, donde el volante español ayudó a que el club gane la Liga y también la Copa del Rey. Asimismo, fue su primera temporada, desde 2022, que pudo jugar con regularidad y sin tantas lesiones.

El top de 10 del Balón de Oro 2025 quedó conformado por los siguientes jugadores: Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Raphinha, Vitinha, Hakimi, Cole Palmer, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Mo Salah, y Gianluigi Donnarumma.

ver también Por qué se entrega el Balón de Oro y qué lo diferencia del FIFA The Best

Tweet placeholder

Asimismo, Pedri en la temporada anterior también llegó a jugar la final de la Nations League con España ante Portugal, aunque no la terminó ganando. La indignación también está en el FC Barcelona que quería cerrar el top 10 de esta gala con 3 jugadores de su plantilla.

Publicidad

Publicidad

ver también Cuándo y a qué hora es la gala del Balón de Oro 2025

Los números de Pedri en la temporada anterior

En la temporada 2024/2025, Pedir llegó a jugar un total de 59 partidos entre todas las competencias. Marcó 6 goles y dio 8 asistencias. Terminó ganando la Liga de España, la Copa del Rey y la Supercopa de España, y llegó hasta semifinales de la Champions League.