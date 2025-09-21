Cuándo y a qué hora es la gala del Balón de Oro 2025

Este lunes 22 de septiembre se celebrará una nueva edición de la gala del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial que organiza la revista France Football. El evento se llevará a cabo en el tradicional Théâtre du Châtelet de París, Francia.

La joven estrella española del Barcelona, Lamine Yamal, es el principal candidato a quedarse con el máximo galardón de la noche. El francés Ousmane Dembelé, del PSG, aparece como su máximo competidor, aunque parece correr de atrás entre los candidatos a desbancarlo.

Además de estos dos nombres, en la lista de 30 nominados figuran estrellas de la talla de Erling Haaland, los argentinos Lautaro Martínez y Alex Mac Allister, Harry Kane y Kylian Mbappé, entre otros.

¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2025?

País Hora local de inicio España (Penínsular) 21:00 Argentina 16:00 Colombia 14:00 México (Ciudad de México) 13:00 Chile 17:00 Perú 14:00 Uruguay 16:00 Ecuador 14:00 EE.UU. (Costa Este) 15:00 EE.UU. (Costa Oeste) 12:00 Italia / Alemania / Francia 21:00

Todos los nominados al Balón de Oro masculino

Ousmane Dembélé (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Désiré Doué (PSG)

Denzel Dumfries (Inter)

Erling Haaland (Manchester City)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Viktor Gyokeres (Arsenal)

Harry Kane (Bayern)

Achraf Hakimi (PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter)

Scott McTominay (Nápoles)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Joao Neves (PSG)

Pedri (FC Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olise (Bayern)

Raphinha (FC Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (PSG)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Florian Wirtz (Liverpool)

Vitinha (PSG)

Todos los premios que se entregarán en la gala

Además del Balón de Oro masculino y femenino, se otorgarán otros trofeos tanto individuales como colectivos. Estas son las categorías confirmadas para la gala de 2025:

Balón de Oro masculino Balón de Oro femenino Trofeo Kopa masculino (mejor jugador joven) Trofeo Kopa femenino (mejor jugadora joven) Trofeo Yashin masculino (mejor arquero) Trofeo Yashin femenino (mejor portera) Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador — clubes/selección) Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora) Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección o equivalente) Trofeo Johan Cruyff femenino Club del Año masculino Club del Año femenino Premio Sócrates (acción social / compromiso humanitario)

