Por qué se entrega el Balón de Oro y qué lo diferencia del FIFA The Best

En el universo del fútbol, los premios individuales siempre generan debate y también polémica. Entre los más prestigiosos se encuentran el Balón de Oro, otorgado por la revista francesa France Football, y el FIFA The Best, entregado por la FIFA.

Y lógicamente, las confusiones suelen estar a la orden del día y hay quienes siguen pensando que son lo mismo. Aunque ambos reconocen al mejor jugador del mundo, sus historias y criterios de votación son bien distintos.

El Balón de Oro nació en 1956, cuando el periodista Gabriel Hanot impulsó a France Football a crear un premio que distinguiera al mejor futbolista europeo. Durante décadas, el galardón estuvo restringido a jugadores del Viejo Continente hasta que, en 1995, se abrió a futbolistas de cualquier nacionalidad, siempre y cuando jugaran en clubes europeos.

Finalmente, en 2007, el premio se universalizó: cualquier jugador del mundo podía aspirar a él, consolidándose como el reconocimiento más prestigioso a nivel individual en el fútbol.

Por su parte, el FIFA The Best es mucho más reciente. Nació en 2016, después de que se rompiera el acuerdo entre FIFA y France Football que había fusionado el Balón de Oro con el premio FIFA World Player entre 2010 y 2015. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, impulsó un galardón propio que reflejara no solo el rendimiento deportivo, sino también la voz de distintos actores del fútbol. Así surgió The Best FIFA Football Awards, cuya categoría estrella es la de mejor jugador del mundo.

ver también PSG teme que le roben el Balón de Oro a Dembelé: “Si se llamará Messi o Cristiano…”

Las diferencias entre el Balón de Oro y el FIFA The Best

La diferencia más notable radica en el sistema de votación. El Balón de Oro es decidido por un jurado internacional compuesto por periodistas especializados de cada país afiliado a la FIFA. En cambio, el The Best combina los votos de seleccionadores nacionales, capitanes de selecciones, periodistas y, lo más innovador, la votación abierta de los aficionados a través de internet. Esto último le da un componente más democrático y cercano a la gente, aunque también abre la puerta a la influencia de la popularidad y el marketing.

Publicidad

Publicidad

Otro aspecto que los distingue es el periodo evaluado. El Balón de Oro considera el rendimiento en la temporada europea (de agosto a junio), lo que lo ata directamente al calendario de clubes. The Best, en cambio, se entrega en enero y evalúa el desempeño de un año natural, incluyendo torneos de selecciones que pueden marcar la diferencia, como una Copa del Mundo o una Copa América. Por eso, en varias ocasiones los ganadores no coinciden, reflejando distintas lecturas del “mejor del mundo”.

ver también Lamine Yamal destronó a Messi: lo confirmó la FIFA

Para los fanáticos latinoamericanos, estas diferencias han tenido gran impacto. Figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho o Ronaldo Nazário han dominado ambos premios en diferentes épocas, pero no siempre de manera simultánea. Así, el debate sobre cuál es más importante sigue vigente. Mientras el Balón de Oro se percibe como el galardón de mayor tradición y prestigio, The Best se ha consolidado como la voz oficial de la FIFA, con un alcance global y un reconocimiento inmediato por parte de jugadores y entrenadores.

En definitiva, el Balón de Oro y el FIFA The Best no compiten por ser el mismo premio, sino que representan visiones complementarias del fútbol. El primero encarna la historia, la tradición y la opinión especializada; el segundo, la modernidad, la apertura al aficionado y la validación institucional de la FIFA.

Publicidad