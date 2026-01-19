La Final de la Copa Africana de Naciones se disputó bajo una tensión pocas veces vista. A tal punto que, puntualmente por dos decisiones arbitrales seguidas, uno de los equipos decidió retirarse del campo de juego. Resulta que Jean-Jacques Ngambo Ndala (República Democrática del Congo), árbitro designado por la CAF, anuló sobre el final un gol para Senegal por una presunta infracción de Abdoulaye Seck a Achraf Hakimi (el senegalés se quiso quitar la marca y el jugador del PSG cayó).

Con esa secuencia, la temperatura del elenco que hizo de visitante empezó a elevar, hasta que dos minutos después llegó a su punto máximo de ebullición, cuando el juez, advertido por el VAR, sancionó penal un leve agarrón de El Hadji Malick Diouf a Brahim Díaz. Fue ahí cuando Pape Thiaw, DT de Senegal, decidió retirar a su equipo del campo de juego, al considerar cierto favoritismo por parte de las autoridades para con el anfitrión Marruecos (algo de lo que se habló durante todo el torneo).

Y en resumen, luego de algunas gestiones de la organización de algunos jugadores senegaleses que querían continuar con el juego, como el caso de Sadio Mané, después de casi 10 minutos se reanudó la acción con el penal que lanzó el futbolista del Real Madrid directo a las manos del portero Édouard Mendy (la quiso picar y el guardameta le adivinó la intención).

Respecto a este episodio, el que fue duramente crítico fue el estratega de Marruecos, Walid Regragui, que le dedicó unos minutos de la conferencia de prensa posterior al desenlace favorable para Senegal (1 – 0): “La imagen que hemos dado de África es vergonzosa. Lo que hizo Pape Thiaw no honra al fútbol africano. Es un campeón y puede decir lo que quiera, pero no tuvo clase. Paramos el partido ante los ojos del mundo durante 10 minutos”.

En esa misma línea, Regragui señaló que tanto intervalo perjudicó a Brahim Díaz: “Ese parón de 10 minutos no ayudó a Brahim, pero eso no es excusa para cómo golpeó el balón. Le pegó así y tenemos que aceptarlo. Estábamos a un minuto de ser campeones de África. El fútbol es cruel a veces. Asumimos la responsabilidad, especialmente yo como entrenador. No podemos volver atrás”.

Édouard Mendy se refirió al lanzamiento de Brahim Díaz y a los comentarios de que habían acordado que el ejecutante lo fallara

“No, claro que no lo falló a propósito. Hay que ser serios. ¿De verdad crees que a un minuto del final y con un país esperando un título 50 años, podemos ponernos de acuerdo? Él quería marcar y yo tengo el mérito de haberlo parado“, comentó Édouard Mendy, luego de ganar el partido y ser campeón de la Copa Africana de Naciones.

Además, remarcó su pensamiento con la sede del certamen: “No vamos a hablar en caliente, pasaron cosas, pero al final el fútbol ganó. Sabíamos que estábamos en territorio hostil, todo estaba a favor de Marruecos, pero respondimos de la mejor manera”.

