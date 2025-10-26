Así está el historial del Clásico de España entre Real Madrid y Barcelona

Real Madrid y Barcelona es, sin lugar a dudas, uno de los clásicos más importantes del mundo, si no es directamente el más relevante, entre otros como pueden ser Inter de Milán vs. Milan en Italia, Boca vs. River en Argentina, Manchester United vs. Liverpool en Inglaterra entre algunos de menor repercusión, pero de rivalidad fervientemente acérrima, como Rangers vs. Celtic o Fenerbahce vs. Galatasaray.

Pero lo cierto es que este domingo 26 de octubre el que se llevará todas las miradas es el enfrentamiento español, el cual tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, y que a pesar de desarrollarse a tan solo 10 jornadas de iniciada LaLiga, puede ser determinante en los ánimos de los protagonistas, dependiendo del resultado, para el resto de la temporada.

En ese sentido, el mítico recinto de la capital del país de la Península Ibérica será testigo del Real Madrid vs. Barcelona número 261 en toda la historia. Y de momento, la estadística se inclina levemente hacia el lado merengue, puesto que de los 260 partidos jugados hasta la fecha, 105 terminaron con victorias suyas.

En tanto que los duelos restantes se reparten en 103 triunfos para el Barça y apenas 52 empates. Por cierto, la Casa Blanca asentó 439 goles a favor, en tanto que el Culé anotó 432.

¿Cuándo fue el primer Clásico de España que jugaron Real Madrid y Barcelona?

El primer enfrentamiento en la historia entre el Real Madrid (entonces llamado Madrid Football Club) y el FC Barcelona tuvo, lugar el 13 de mayo de 1902. El inusual escenario para este histórico duelo fue el Hipódromo de la Castellana en Madrid (donde actualmente se localiza Nuevos Ministerios, a metros del Santiago Bernabéu), y el partido correspondía a las semifinales de la Copa de la Coronación, un torneo organizado en honor a Alfonso XIII. En aquel encuentro inicial, el FC Barcelona se impuso al equipo madrileño por 3-1, en un partido que es recordado como el inicio de la rivalidad más grande del fútbol español.

Comparativa de títulos entre el Real Madrid y Barcelona

El Real Madrid lidera claramente en el ámbito internacional con 35 trofeos, destacando sus impresionantes 15 títulos de la Champions League (sumados a sus 5 Mundiales de Clubes y 3 Copas Intercontinental), mientras que el Barcelona cuenta con 22 consagraciones internacionales (entre la que resaltan sus 5 Ligas de Campeones de Europa y 3 Mundiales de Clubes).

Por otro lado, el Barcelona domina en las competiciones domésticas de copa, siendo con 32 Copas del Rey y 15 Supercopas de España (contra 20 y 13 del Merengue), lo que le otorga un total de 80 títulos locales frente a los 71 del Real Madrid. No obstante, el club blanco mantiene una ventaja en el torneo con 36 Ligas sobre las 28 de su archirrival. Al considerar todos los títulos, el Real Madrid se sitúa por delante con 106 títulos en total, superando los 102 del Barcelona.

