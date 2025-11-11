En Barcelona lamentan la venta de Atlético de Madrid que complica la llegada de Julián Alvarez

Apollo Sports Capital es el nuevo dueño del Atlético de Madrid. Por lo menos a gran escala y con cambio de paradigma total para el equipo de la capital de España. Entienden por el Metropolitano que empieza una nueva era, así como en la ciudad de Barcelona que el sueño de fichar a Julián Alvarez pierde fuerza. Llega un gigante económico que blindará al argentino.

Las primeras reacciones en Cataluña a la compra del Atlético de Madrid no dejan lugar a segundas interpretaciones: Julián Alvarez es casi imposible a corto plazo. Apollo invertirá cerca de 1300 millones de euros en el club donde La Araña es bandera en todos los sentidos. Se pondrá dinero para evitar perder talento ante los grandes de España y Europa, donde Barcelona venía ganando fuerza económica y preparando el terreno para buscar en el argentino al reemplazo de Robert Lewandowski. Medios como Sport o Mundo Deportivo hablan de un blindaje total al ex River. Se viene, más pronto que tarde, una posible renovación millonaria.

Todo esto incluso después de las palabras de Julián Alvarez sobre el futuro días atrás. No negó que pudiese analizar la posibilidad de dejar el club en unos meses. Por Atlético hicieron oídos sordos y casual, o causalmente, llegó el comunicado de la compra de la entidad después de estas reflexiones: “¿Si planeo jugar en Barcelona o en PSG? Honestamente, no lo sé…Veo lo que la gente dice en las redes sociales. En España, la gente habla mucho de mí y del Barcelona. Por ahora, estoy enfocado en el Atlético y lo revisaremos al final de la temporada”.

Se pretende blindar a Julián Alvarez y esto se hará. No solo con instalaciones de peso, sino con un dinero que haga que los millones de la Premier League o de Barcelona no sean como mínimo imposibles de igualar. La compra del club, entienden por el Camp Nou, es el peor de los escenarios pensando en seducir al argentino para la próxima campaña. Los nuevos dueños de la entidad, Apollo, ya dejaron en claro que retener el capital humano del club y potenciarlo marcará los primeros pasos de la expansión.

Otro que festeja es Diego Simeone. Es seguramente el principal responsable de que Apollo vea rentable meterse en un club que dos décadas atrás vagaba sin rumbo dentro y fuera del campo. El Cholo jamás ha sido ajeno alrededor de los rumores de una salida de Julián. Tiene en claro que es el proyecto y que igualmente, la compra del club pondrá vallas a cualquier fuga de talento: “Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, que esté muchos años acá en el Atleti. Él nos tiene que ayudar, y nosotros a él, para que sea todavía mejor de lo que ya es. Cada vez que marca la diferencia, nos ayuda muchísimo”.

Barcelona se ve inferior en la carrera no solo por el dinero que se pondrá en el contrato de Julián, sino igualmente por lo que se armará alrededor de Alvarez. Es el epicentro de un proyecto que tendrá más fichajes, menos fugas de talento y una plantilla para sacar la mejor versión de La Araña. De momento y a la espera de nuevos acontecimientos, en la ciudad condal se ven como claros perjudicados de la llegada de Apollo a Madrid.

El comunicado de Atlético de Madrid sobre la llegada de Apollo

“Atlético de Madrid incorporará a Apollo Sports Capital como accionista mayoritario. El Atlético de Madrid y sus principales accionistas, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management, han alcanzado un acuerdo para que Apollo Sports Capital. Una compañía global de inversión en deporte de Apollo se convierta en el accionista mayoritario de nuestro club. Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo”, reflexiones del club rojiblanco sobre lo que significará la llegada del fondo al Metropolitano.

