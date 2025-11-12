Mientras Griezmann conduce un Rolls Royce Cullinan, este es el coche de Julián Alvarez en Atlético de Madrid

Antoine Griezmann y Julián Alvarez viven una Fecha FIFA donde Atlético de Madrid recarga fuerzas para lo que viene por delante. Los dirigidos por Diego Pablo Simeone vienen en alza por LaLiga y esperan seguir acortando diferencias con Real Madrid y Barcelona. Mientras tanto, sus figuras manejan autenticas bestias sobre cuatro ruedas para pasar el día a día.

El galo maneja un Rolls‑Royce Cullinan que en España tiene unidades nuevas valuadas en los 550.000 euros. Hablamos de una bestia con un motor V12 de 6,75 litros con tracción total (AWD) y transmisión automática. Hablamos de un coche de lujo extremo, que incluye una suspensión neumática con ajuste de altura y materiales de alta gama como el cuero Bespoke en sus alfombras de lana de cordero. Su pantalla integrada en el sistema de mando y el circuito de entretenimiento de nivel premium lo convierten en una SUV que mezcla lujo con una capacidad todoterreno de último modelo.

¿Y Julián Alvarez? Pues se le ha visto en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid con un Mercedes Gle. 94.000 euros es el precio promedio en España de esta SUV de lujo. Cuenta con tamaño considerable que combina versatilidad, confort y tecnología avanzada. Su tracción integral 4MATIC en la mayoría de sus versiones, con cambio automático, y múltiples opciones de motorización como diésel, gasolina, microhíbridos o híbridos enchufables le hace uno de los modelos más versátiles y aplaudidos del mercado. Cuenta con un total de 5 plazas, tecnología en asistencia y acabados premium. Se le entiende como una máquina que favorece el uso urbano y en zonas de emisiones bajas.

Griezmann cuenta con una parrilla de autos llena de lujo. Se le ha visto en modelos como el Rolls-Royce Wraith negro mate, un McLaren 675LT, un Maserati GranTurismo S, un Ferrari F12 Berlinetta, y un Rolls-Royce Cullinan. Todos estos modelos se encontrarían valuados en sumas cercanas a los 850.000 euros según portales especializados. Es de los que más se deja ver en redes con sus adquisiciones.

Atlético de Madrid volverá a la actividad el próximo domingo 23 de octubre. Getafe de visitante será el siguiente encuentro para una plantilla que sin dudas viene en alza. Son ya 4 victorias seguidas y antes de una seguidilla de choques donde aparecen rivales como Barcelona, Athletic Club de Bilbao, PSV y Valencia antes de que finalice el año.

David Villa elogió a Julián Alvarez

“En cuanto a futbolistas extranjeros, actualmente me gusta mucho Julián Álvarez, me parece un delantero total”, declaraba el ex campeón del mundo con España e igualmente tanto Barcelona como Atlético de Madrid alrededor de las grandes figuras con las cuales cuenta LaLiga. Lo pone como el 9 más completo del fútbol español a corto plazo.

Con 9 goles y 4 asistencias en 14 partidos, Julián Alvarez vive un positivo arranque de temporada donde ha podido vencer los bajones colectivos de la plantilla del Cholo. Esperan por la capital española que después de la venta del club a Apollo, se evite cualquier posible fuga del argentino de un proyecto donde es capital dentro y fuera del campo.

