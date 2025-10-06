¿Con Julián Alvarez o Franco Mastantuono?: La joya olvidada de Manchester United que se disputan Real Madrid y Atlético

Julián Alvarez o Franco Mastantuono podrían tener un nuevo compañero más pronto que tarde. O por lo menos eso especulan medios de España e Inglaterra alrededor de un mercado de fichajes que se sigue jugando en Europa. La joya olvidada de Manchester United por estas fechas se la estarían disputando Real Madrid y Atlético de Madrid en estas fechas. Se trata de un proyecto de crack al que incluso ya comparan con Clarence Seedorf.

Nos centramos en la figura de Kobbie Mainoo. El volante de 20 años es unido a los equipos de Madrid gracias a las informaciones de Daily Mail. No ha contado mucho para Rubén Amorim en unos diablos rojos donde la crisis deportiva de los últimos cursos aceleró por entonces su llegada al primer equipo. Tras sumar un promedio de 34 partidos por campaña en los últimos 24 meses, de momento no ha tenido demasiado rodaje en una campaña donde en Old Trafford se le considera un pilar de la reconstrucción.

Pensando en verle con Julián Alvarez o Franco Mastantuono, el medio británico apunta que el propio Mainoo ya ha pedido salir de Old Trafford en invierno y a modo de préstamo. Todo ello siendo un volante de primera línea que tanto Xabi Alonso como Diego Pablo Simeone no han podido terminar de consolidar en sus esquemas generales. Solo el tiempo dirá que ocurre, pero en Reino Unido no es la primera vez que se señala a los conjuntos de la capital de España como sus posibles destinos.

Hablar de Kobbie Mainoo ya supone hablar de alegrías en Manchester United. Fue vital en la final de la FA Cup del 2024, último título de los Diablos Rojo y frente a Manchester City, marcando uno de los tantos de la definición en pleno Wembley. Pero algo se rompió con la salida de Erick Ten Hag y el arribo de Rubén Amorín, quien no le ha situado demasiadas veces en el once. Voces como Rio Ferdinand piden a gritos que no deje Reino Unido a manos de los equipos de Madrid. Incluso, le compara con un mito en todos los sentidos como Clarence Seedorf.

Kobbie Mainoo, la última joya relacionada con Real Madrid y Atlético de Madrid: GETTY

“A veces aparecen chicos y basta con verlos para darse cuenta de que lo tienen todo: ese algo especial que te hace saber que pertenecen al máximo nivel. Kobbie Mainoo es uno de esos chicos…Cuando dije que Kobbie me daba vibras ´Seedorf`, no me refería a su habilidad, sino a su estilo, a sus movimientos. El otro día hablé con Clarence sobre él aquí en Alemania y me dijo que, sin duda, él también lo ve”, palabras del mítico central del United sobre Mainoo en la BBC en las últimas semanas. Tiene contrato hasta el 2027, por lo que quedan 18 meses para venderle o renovarle de cara a evitar su salida a coste cero.

Los convocados de Real Madrid y Atlético de Madrid a la Fecha FIFA

Son 13 el total de jugadores del Real Madrid que han sido llamados por sus países: Dean Huijsen, Gonzalo (Sub21), Vinicius, Rodrygo, Eder Militao, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, David Alaba, Thibaut Courtois, Arda Guler, Brahim Díaz y Franco Mastantuono abandonan Valdebebas por dos semanas. Argentino y el delantero galo, con molestias post Villarreal, viajarían sin problemas.

¿Y Atlético Madrid? Puede haber cambios en las próximas horas, pero a gran escala se espera que salgan con sus naciones Pablo Barrios, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Alex Baena, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Nico González y Jan Oblak en cuanto a los más importantes de plantilla se refiere. Diego Pablo Simeone cruzará los dedos para que todos retornen en óptimas condiciones.

