¿Cuántos goles le hizo Julián Alvarez a Real Madrid?

Julián Alvarez viene de marcarle tres goles al Rayo Vallecano y ya mira el derbi contra Real Madrid de este día sábado en el estadio Metropolitano. Se tratará de su octavo enfrentamiento contra blancos y donde buscará conseguir su segunda victoria ante el equipo de Xabi Alonso. Los merengues llegan al encuentro con un pleno de victorias en todas las competiciones e igualmente con diferentes futbolistas en su máximo rendimiento. Así le ha ido a la Araña frente a un rival que pudo ser su casa prácticamente 14 años atrás.

En total, Alvarez acumula un total de 3 empates, 3 derrotas y apenas 1 victoria frente al Real Madrid. Esta se dio de la mano de Manchester City en las semifinales de la Champions del año 2023 y cuando Julián marcaría el último tanto de la goleada por 4 a 0 de la vuelta en el Etihad. Es hasta la fecha su único triunfo en el acumulado general frente al equipo con más ediciones de la Copa de Europa.

En Atlético Madrid ha tenido la suerte de anotarle en un par de ocasiones. Ocurrió por la ida de los octavos de final de la Champions del año pasado y con un derechazo en el estadio Santiago Bernabéu que terminaría siendo remontado por el equipo que entonces dirigía Carlo Ancelotti. Jornadas antes, y por medio de un Panenka en LaLiga, también anotaría para el 1-1 de la jornada número 23 del certamen. Solamente en Manchester City ha podido derrocar a un conjunto que repetimos, pudo ser su casa algunos años atrás.

Y es que no nos olvidemos que Julián Alvarez pasó por las categorías inferiores del Real Madrid por un corto periodo. Fue durante la temporada 2010-2011 y cuando viejo representantes del argentino buscaban meterle en la ciudad deportiva de Valdebebas. En la casa blanca del fútbol estaban totalmente convencidos de su desempeño y únicamente problemas en cuanto al traslado de su familia se refiere, impidieron que firmase como merengue a largo plazo. Desde entonces River Plate, Manchester City y Atlético de Madrid han sido sus hogares.

2023, momento del primer gol de Julián Alvarez al Real Madrid: GETTY

Ahora Julián Alvarez busca marcarle por cuarta vez al equipo de Xabi Alonso y conseguir la primera victoria de los colchoneros frente a su eterno rival con el argentino en sus filas. Si bien durante la vuelta de octavos de final de la Champions del año pasado el equipo de Diego Pablo Simeone venció por 1 a 0, no nos olvidemos que caerían los penaltis. Justamente un resbalón de la Araña provocaría un doble toque que terminaría siendo anulado. Las heridas alrededor de una jornada que el Cholo calificó de escandalosa en su día siguen más que abiertas pensando en el derbi que llegará mañana en el Metropolitano.

