Julián Alvarez, segundo: los cinco fichajes más caros de Simeone como entrenador

Julián Alvarez es el segundo fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid. Solo Pep Guardiola ha gastado más que Diego Pablo Simeone en la historia de este juego. El argentino le costó al Cholo 75 millones de los 1310 millones de euros que el club ha puesto en sus manos. Los primeros 5 lugares ocultan una serie de fallos y aciertos que marcaron la historia del club a lo largo de la última década.

Todo empieza con Joao Félix desde Benfica por 127 millones de euros en 2019. Se trata de la incorporación más importante de toda la historia del Atlético de Madrid. Un fichaje que ni mucho menos salió como se esperaba al norte de la capital española y que tras diversos roces con la figura de Diego Pablo Simeone abandonó el club rumbo al Chelsea. Después llegó el momento de un paso por Milán y ahora el fútbol de Arabia Saudita disfruta de un ángel caído.

Thomas Lemar llegaba en el 2018 tras un año de ensueño en Mónaco y por 72 millones de euros. Su inicio por el estadio del Atlético de Madrid generó una expectativa absoluta. Se trataba de un volante campeón del mundo que después de brillar por el Principado ilusionaba con el esquema de juego que planteaba Simeone. Las cosas no salieron como se pensaba y en este momento una cesión por Girona su marca su presente.

Diego Costa costó 60 desde Chelsea en el 2018. Hablamos de una de las operaciones más curiosas de este top. El hispano brasileño abandonaba justamente Atlético de Madrid para unirse al conjunto de la capital inglesa después de varios años al servicio del Cholo. Volvería por el doble de lo que se vendió en su día y para comenzar un segundo ciclo que ni mucho menos dejó todos los éxitos del pasado. A pesar de todo esto se le recuerda como el mejor 9 de la era Simeone junto a Falcao.

Joao Félix, el fichaje más caro de Simeone en Atlético de Madrid: GETTY

Por último, seguramente el mejor fichaje de la era Simeone y con Antoine Griezmann como bandera. 54 millones de euros pagó Diego Pablo a Real Sociedad por su primer escudero en este ciclo. Se trata del goleador histórico del Atlético de Madrid e igualmente de un futbolista que se llegó a vender en su día por 120 millones de euros al Barcelona. Comprarlo costó apenas una sexta parte y en este momento sigue buscando un final dorado antes de unirse a la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica.

Publicidad

Publicidad

Los que completan el top 10

Connor Gallagher llegó desde Chelsea 12 meses atrás por montos cercanos a los 42 millones de euros. Le sigue un Alex Baena que en este verano arribo desde Villarreal por otros 42 millones. Vitolo por 35M desde Sevilla, Jackson Martínez desde Porto por 35 millones y finalmente Álvaro Morata, también gracias al Chelsea en esas sumas, completan el top 10 del Cholo en cuanto a gasto se refiere.

Aunque debe remarcarse que en esta última plaza y por dicho precio, igualmente surgen los fichajes de Rodrigo De Paul desde Udinese, Matheus Cunha desde Berlín y también el de Robin Le Normand a manos de Real Sociedad. Estas son las incorporaciones más altas del entrenador que más dinero ha gastado en sus filas por el fútbol español desde hace más de una década.

ver también La contundente reacción del Atlético de Madrid a los enojos de Julián Alvarez con Simeone