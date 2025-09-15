¿Culpan al Barcelona?: Real Madrid les señala por los errores arbitrales en su contra

La victoria del Real Madrid frente a Real Sociedad vuelve a desatar la polémica en España. El conjunto merengue vuelve a sentirse perjudicado por las decisiones arbitrales y prepara un documento oficial para que la FIFA tome cartas en el asunto. Las informaciones desveladas a lo largo de las últimas horas indican que existe un descontento general hacia la figura del Fútbol Club Barcelona y una desconfianza total en el sistema. El caso Negreira sigue más que presente.

Diario MARCA sentencia que en Real Madrid no se confía en los arbitrajes. Ni siquiera las últimas reestructuraciones del ente encargado de impartir justicia en los encuentros del fútbol español enfrían toda la polémica levantada desde hace algunos años. Consideran por la capital española que mientras el caso Negreira no se resuelvan los tribunales, los azulgranas podrían verse beneficiados por las decisiones arbitrales. La roja a Dean Huijen hizo estallar todo.

Por el conjunto blanco esperan que la resolución del caso Negreira pueda dar algo más de calma dentro de algunos meses o años. Lo entienden como una era absolutamente negra del arbitraje español. Sostienen por la capital española según la información desvelada por el medio, que las polémicas solamente suelen caer de un lado y que los datos son absolutamente ejemplificantes de la diferencia en el trato de los colegiados hacia los dos principales clubes del certamen. MARCA indica que Real Madrid seguirá adelante con su campaña para mejorar el arbitraje y que esta llegará hasta la FIFA tras lo ocurrido en San Sebastián.

Existen datos que en Real Madrid preocupan y que han sido vitales para entender toda la polémica armada alrededor del caso Negreira. Desde 2016 hasta 2018 Barcelona no sufrió ningún penalti en contra cuando hablamos de LaLiga. Números impropios incluso para los mejores equipos de la historia de este deporte. Nunca antes vistos en el panorama nacional español y que se daban al mismo tiempo qué lentamente terminaban los pagos desde la ciudad condal hacia quien entonces era el vicepresidente del Comité Técnico arbitral. Ni mucho menos las aguas se han calmado.

La roja a Huijsen desata la ira del Real Madrid contra los árbitros: GETTY

El saldo de expulsiones en todo el siglo XXI también preocupa en la capital de España. Es de +65 para Barcelona y de -2 para Real Madrid. La estadística indica que desde el 2000 existe una enorme diferencia entre ambos conjuntos alrededor de sufrir o provocar expulsiones en el rival. Pueden parecer simplemente datos en el camino, pero nunca en la historia del certamen se había visto semejante diferencia entre ambas entidades y también es difícil encontrar precedentes en otra competición europea de primer nivel. Por MARCA indican que la casa blanca mira su eterno rival todos los fines de semana entendiendo que no reciben el mismo trato arbitral que estos.

Buscan que se retire la roja a Huijsen

El CTA reconoció en el análisis de la jugada que el defensor debió haber recibido una tarjeta amarilla y no la roja directa frente a Real Sociedad. Es el mejor de los contextos para que Real Madrid busque que le retiren está pensando en el compromiso frente a Espanyol de Barcelona del próximo sábado. Hay fe en que Xabi Alonso pueda tener a su mejor defensor en lo que vamos de temporada y en que no tenga que cumplirse una fecha de sanción que desde el análisis no debió haber ocurrido.

Un hito que se hace vital para Real Madrid. No solamente por el enorme desempeño del ex defensor del Bournemouth, si no por encima de todo por la lesión de Antonio Rudiger a lo largo de las últimas jornadas. El alemán se perderá hasta tres meses de competición en el mejor de los casos y Xabi Alonso necesitará contar con todos los efectivos para una racha de partidos donde a lo largo de las próximas tres semanas contará con hasta siete partidos oficiales.

