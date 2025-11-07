El récord de Julián Alvarez que agrava su ausencia en los nominados al The Best

Julián Alvarez no hará parte de la gala de los Premios The Best. FIFA le excluye en una jornada donde por Atlético de Madrid se ven sorprendidos por la ausencia del argentino. Mucho más teniendo en cuenta su rendimiento en cuanto a goles y asistencias se refiere en su segunda campaña con Diego Pablo Simeone. La respuesta a ser ignorado por Zúrich no es otra que un nevo récord.

Y es que con lo vivido ante Union Saint Gilloise por la Champions League, hablamos ya de Julián Alvarez como el jugador argentino que más goles acumula en la Copa de Europa durante sus primeros 30 partidos. Son 17 los tantos del ex Manchester City o River Plate en una competición que no le vale para colarse entre los mejores del planeta para FIFA. Ni Lionel Messi, Hernán Crespo, Javier Saviola, Lautaro Martínez o Gabriel Batistuta rozaron estos registros.

“Claramente no entienden nada”. Eso publicaba en sus redes sociales Nico González, compañero de Julián Alvarez en Atlético de Madrid y Argentina alrededor de una elección difícil de justificar desde los números. En la capital de España lo entienden como una injusticia, así como la viva muestra de la perdida de criterio que vienen perdiendo estos galardones en el corto plazo.

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha y Lamine Yamal. Son los jugadores que en The Best entienden que están por encima de Julián Alvarez ahora mismo para ser el mejor jugador del planeta. Una lista cargada de cracks, de otros con más subidas y bajadas en cuanto a rendimiento, e igualmente, de nombres relacionados con equipos campeones en estos meses. No levantar copas pasa factura.

En este nuevo récor de Julián Alvarez, el argentino supera a socios e íconos del fútbol argentino. Lionel Messi con 16 era quien más tantos sumaba en sus primeros 30 partidos. Le seguía Sergio Agüero con un total de 14 gritos sagrados. Julián Alvarez sigue a lo suyo, desde Atlético de Madrid se le defiende como nunca y aunque los números no cuadren, no hará parte de la entrega de los Premios The Best.

