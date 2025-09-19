Festeja Simeone: el anuncio de Atlético de Madrid sobre Julián Alvarez

Atlético de Madrid de momento deja tras la derrota frente a Liverpool y toda la polémica sobre la expulsión de Diego Pablo Simeone. Los colchoneros vuelven a meterse en una dinámica de LaLiga donde recuperar posiciones en la tabla general y sumar soldados a la causa será clave a lo largo de las próximas semanas. Julián Alvarez da la mejor de las noticias en dicho sentido.

El argentino fue baja para el estreno por la Champions gracias a problemas en la rodilla que poco a poco quedan en el pasado. Atlético de Madrid anunció que se unirá a los entrenamientos a lo largo de las jornadas previas al encuentro frente al Mallorca del día domingo. Hablamos del comienzo de una semana absolutamente vital para los intereses de Diego Pablo Simeone y que culminará el sábado 27 con un choque frente a Real Madrid como local. La Araña está lista para volver.

Y sus goles serán más que reclamados tras un inicio de temporada donde Atlético de Madrid apenas ha ganado uno de cinco partidos oficiales. Es el peor inicio de curso desde que Diego Pablo Simeone es el entrenador de un equipo que ha cambiado como nunca desde aquel invierno del año 2011. Solamente se pudo derrotar a Villarreal como local y todavía no se sacan resultados positivos lejos de la capital española. Para que nos hagamos una idea, Atlético de Madrid no vence como visitante desde el pasado 25 de mayo y cuando goleó a Girona en el cierre de LaLiga pasada.

Se espera que Julián Alvarez tenga minutos en el comienzo de la semana donde tanto Mallorca como Rayo Vallecano servirán para calentar el duelo frente a Real Madrid. Hasta la fecha el ex River Plate apenas suma un gol y una asistencia, así como diferentes críticas en su contra por un inicio de campaña más que distinto al que tuviese 12 meses atrás. El margen de error para la plantilla de Simeone se ha terminado y todo lo que no sea vencer es prácticamente despedir las posibilidades de ganar el título de LaLiga en el mes de septiembre.

Si nada se tuerce Julián Alvarez volverá para intentar buscar su gol número 31 con Atlético de Madrid. Lo intentará conseguir frente a un Mallorca al cual ya le marcó como visitante en la temporada pasada sobre el mes de noviembre. También en uno de los feudos más calientes de todo el campeonato nacional. Simeone festeja el regreso de una raña que será absolutamente vital para mantener con vida las posibilidades de pelear por el primer gran título de la plantilla desde el año 2021.

