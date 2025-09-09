Festejan Julián Alvarez y Simeone: Atlético de Madrid recupera uno de sus cracks para salir de la crisis

Julián Álvarez y Diego Pablo Simeone se encuentran festejando por estas fechas. Se espera por el próximo compromiso de Argentina frente a Ecuador mientras el otro recupera a soldados más que determinantes para intentar dejar atrás la crisis del Atlético de Madrid. Alex Baena se reincorpora a la actualidad de los colchoneros por su ciudad deportiva y tendría fecha de regreso después de tener que superar una apendicitis.

El centrocampista ha fichado desde Villarreal y máximo asistente de la última temporada en LaLiga, fue operado el martes pasado de dicha dolencia y en las horas de este lunes se pasó por la ciudad deportiva para seguir con su recuperación a la espera de tener el alta médica como deportiva. Se trata de una de las principales caras nuevas de un proyecto que apenas ha podido comenzar la temporada con 2 sobre 9, el peor inicio desde que Diego Pablo Simeone se encuentra al frente del conjunto de la capital española.

Baena ha heredado las 10 del Atlético de Madrid para convertirse en un futbolista vital para potenciar a Julián Álvarez. Los plazos en cuanto a su regreso se refiere van a depender de buena forma de la reacción que tenga su cuerpo a la evolución de este tras la intervención. Se estudia la posibilidad de aplicarle una técnica laparoscópica que puede acelerar las hasta cuatro semanas donde todavía se le prevé como baja del conjunto de Diego Pablo Simeone. La salud está por delante y no se intentarán apremiar los tiempos.

Se espera que Alex Baena pudiese retornar a finales del mes de septiembre y cuando Atlético de Madrid tendrá que recibir a Real Madrid como local. Se tratará del primer partido de carácter final en una temporada donde ni mucho menos el inicio ha sido amable para la plantilla del Cholo. Se han invertido cerca de 300 millones de euros desde el verano del año 2024 en incorporaciones que hasta la fecha no pueden cortar con una sequía de títulos que ya nos hacen mirar hasta el año 2021 para encontrar el último de estos. Hay que corregir ya y con todas las herramientas que se tengan a favor.

Baena, una de las grandes caras fichadas por Atlético de Madrid este verano: GETTY

Para Julián Álvarez se ha tratado de uno de sus mejores socios de la pretemporada. Baena llegó con el cartel de titular a un Atlético de Madrid que hasta la fecha no ha podido vencer en ninguno de los tres compromisos que tuvo frente a equipos que el año pasado o luchaban por subir de categoría o por evitar el descenso. A lo largo de las próximas semanas se vienen compromisos ante Villarreal en casa, Liverpool por Anfield, Mallorca de visitante, Rayo Vallecano al norte de la capital y finalmente un derbi frente al Real Madrid que vale un título en sí mismo.

A recuperar la mejor versión de Julián Alvarez

Si bien en la temporada pasada el argentino se demoró hasta 5 fechas en meter goles, las sensaciones eran mucho más positivas de lo que hemos visto hasta la fecha en las filas del Cholo. El ex delantero de River Plate o Manchester City apenas pudo marcar de tiro libre en la primera jornada del certamen frente al Espanyol de Barcelona. Tanto frente al Elche como local e igualmente en Mendizorroza versus Deportivo Alavés no vio portería. Hay que dar un paso al frente y hacerlo ya.

Recordemos que Julián Alvarez viene de firmar una campaña más que positiva con el Atlético de Madrid meses atrás. Sus 29 goles y 8 asistencias a lo largo de 57 batallas oficiales fueron de lo más positivo de una campaña donde para el mes de marzo se luchaba en todos los frentes. No hubo títulos al final del camino, si una inversión millonaria en verano y de momento resultados que ni mucho menos van de la mano con este. Pronto volverá Alex Baena y la araña lo festeja por todo lo alto.

